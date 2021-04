Procés participatiu al nucli antic de Montbui per decidir si es vol recuperar servei de llar d’infants

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui obrirà durant els propers dies un procés participatiu per tal que els veïns i veïnes del Nucli Antic decideixin els usos del Centre de Serveis Municipal. S’obrirà aquest procés participatiu per conèixer si cal reconvertir el servei de consultori mèdic en un nou servei de llar d’infants.

En un context on l’ocupació de les llars d’infants està en baixada degut a la que hi ha menys naixements a nivell català, un grup de famílies del Nucli Antic ha reclamat la creació d’un servei de Llar d’Infants en aquest nucli del municipi, ja que hi ha un bon nombre de naixements.

Cal remarcar que l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui no disposa al Nucli Antic d’altres equipaments, més enllà de l’actual consultori mèdic, que estiguin adaptats per poder prestar un servei de llar d’infants.

El consultori mèdic del Nucli Antic, abans de l’esclat de la pandèmia de covid-19, oferia servei a la ciutadania, cada 15 dies, els dilluns i dimecres de 8.30 a 12 del migdia amb professionals del CAP de Montbui. Des de l’Equip de Govern municipal es valora que aquest espai seria l’equipament més hàbil per poder acollir el nou servei de llar d’infants.

La nova llar d’infants

La nova llar d’infants atendria nens i nenes 0 a 3 anys en un mateix espai educatiu i de lleure. La capacitat màxima seria de 10 infants. Per tal de posar en marxa la nova Llar l’Ajuntament hauria d’assumir unes obres d’adaptació de l’espai de l’actual consultori mèdic i al pati de l’antiga escola.

L’Ajuntament de Montbui dotaria del personal educatiu necessari, així com de la coordinació d’aquesta llar dins la xarxa municipal de llars d’infants.

Els criteris de primera inscripció es mantindrien segons zonificació prioritzant els veïns i veïnes del Nucli Antic i masies per accedir a una plaça de la nova llar, tal i com funciona a la resta del municipi.

Per tal de conèixer l’opinió de la ciutadania, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui organitzarà la consulta participativa el dissabte 15 de maig, amb la col·locació d’una urna consultiva on podran votar els veïns i veïnes del Nucli Antic i masies associades. L’espai de votació serà el mateix consultori mèdic i l’horari serà de 10.30 a 13.30 hores i de 16.00 a 19.00 hores. Caldrà acreditació amb el DNI per poder votar, i només podran fer-ho les persones de mes de setze anys.

Llar d’Infants “Montxic”, precursora entre 2008 i 2015

El Nucli Antic montbuienc va disposar de servei de llar d’infants municipal amb la Llar d’Infants “Montxic” entre els anys 2008 i 2015. Aquest servei, dimensionat en aquell moment per acollir fins a 36 infants de 0 a 3 anys, va estar en funcionament fins a l’estiu de 2015, quan l’equip de govern socialista llavors en el poder, adduint baixa matrícula d’infants i dificultats econòmiques de gestió, va decidir suprimir aquest servei.