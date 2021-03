Els Hostalets de Pierola convoca diumenge una consulta sobre l’ampliació de l’abocador

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Anoia) ha convocat una consulta popular pel diumenge 21 de març perquè els veïns puguin decidir si estan a favor o en contra de l’ampliació de l’abocador de Can Mata. Estan cridats a votar els veïns majors de 16 anys i, segons ha explicat a l’ACN l’alcalde, Gerard Parcerisas, ni que la llei no permeti que la consulta sigui vinculant, respectaran el resultat que surti. Actualment, a l’abocador li queden uns 3 anys de vida útil i, si s’aprova l’ampliació, tindria uns 8 anys més de trajectòria. La consulta és clau, ja que és l’Ajuntament qui té la potestat per canviar la qualificació del sòl. Es dona el cas que més de 50% dels ingressos municipals provenen de l’activitat de l’abocador i de l’Ecoparc-4.

L’abocador de Can Mata va començar a funcionar clandestinament a principis dels anys 70 i a l’octubre de 1985 l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola el va legalitzar i li va concedir la llicència d’activitats classificades per a residus sòlids urbans. L’empresa Cespa –filial de Ferrovial- és l’encarregada de gestionar l’equipament i l’ampliació que es vol demanar seria d’unes 20 hectàrees, de les quals 14,5 serien estrictament per al dipòsit controlat i unes 5 per a zones auxiliars, com ara els vials d’accés. El nou projecte suposaria la instal·lació de quatre noves cel·les que tindrien un volum aproximat de 5,5 milions de tones. Si s’accepta l’ampliació, es calcula que la vida útil de les instal·lacions s’allargaria vuit anys més.

Davant de la voluntat de l’empresa d’ampliar les instal·lacions i, per tant, d’allargar la via útil de l’abocador, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha decidit celebrar una consulta popular perquè els veïns puguin dir-hi la seva. De fet, l’alcalde del municipi, Gerard Parcerisas, explica que tant ERC com Junts, que són socis de govern, ja portaven al programa electoral aquest punt i, per tant, “estem fent allò que vam dir que faríem”. “Qualsevol ampliació del dipòsit o aspecte que fos transcendental en el si del municipi vam decidir que passaria per consulta o votació”, aclareix.

La votació s’ha organitzat en el marc de la Llei 10/2014 sobre Consultes Populars no referendàries i, malgrat que la normativa no permet que sigui vinculant, el batlle deixa clar que respectaran els resultats: “La força que li volem donar és que sigui 100% vinculant”. El consistori s’ha emmirallat en la consulta que va fer l’Ajuntament de Santpedor el novembre del 2019 sobre les vaquetes.

Des del consistori s’ha organitzat una campanya on, tant partidaris del sí com els detractors de l’abocador, poden dir-hi la seva. A més, també hi participen les institucions que tenen posicionaments neutres com són el mateix Ajuntament, la universitat UPC i l’Agència Catalana de Residus. Parcerisas diu que l’objectiu és que la ciutadania tingui tota la informació possible referent a l’abocador per poder votar.

Un 50% dels ingressos de l’Ajuntament venen de l’abocador

L’alcalde ha explicat que històricament l’Ajuntament dels Hostalets ha refiat, en bona mesura, dels ingressos econòmics proporcionats per l’abocador de Can Mata. Tant és així que més d’un 50% de les finances municipals en depenen, juntament amb els ingressos provinents de l’Ecoparc-4. Parcerisas, que és alcalde des del 2019, es mostra molt crític en aquest aspecte i creu que és una situació que s’ha de revertir. “Els ingressos de l’abocador són extraordinaris perquè les instal·lacions són finites i no duren tota la vida. Per tant, penso que és un desencert que s’hagin destinat tants ingressos extraordinaris a despeses ordinàries”, lamenta el batlle.

Per això, tant si l’ampliació tira endavant com si no, Parcerisas creu que aquest és un aspecte que cal canviar. De fet, es mostra satisfet perquè tots els grups polítics pensen de la mateixa manera: “tots els actors hem parlat molt clar i creiem que hem de deixar de dependre econòmicament d’aquestes instal·lacions”. Segons ell, però, aquest serà un procés “desagradable”, ja que “suposarà baixar dels núvols i tocar de peus a terra”. “Normalitzar les finances voldrà dir, per exemple, apujar impostos i aprimar la despesa”, explica. De fet, l’Ajuntament dels Hostalets gairebé dobla la despesa de poblacions veïnes amb un cens semblant i és que el consistori rep anualment uns 2,5 MEUR provinents de l’abocador.

“Ens preocupa el llegat que deixarem a les generacions futures”

Des de la plataforma Tanquem Can Mata es mostren totalment contraris a l’ampliació de l’abocador, ja que consideren que “el front de l’explotació on s’aboquen les deixalles quedarà més a prop del nucli del municipi i, per tant, les pudors i molèsties es percebran molt més”. Així s’explica el president de la plataforma, Carles Bou, que, a banda de les males olors, explica que els veïns també pateixen el trànsit constant de camions i “alteracions del paisatge i de la geografia de la zona”. “Ja portem trenta anys amb aquesta instal·lació al territori i, per tant, ja en tenim prou d’abocadors”, apunta Bou, que assegura que estan preocupats “pel llegat que deixarem a les generacions futures i les possibles afectacions que pugui haver-hi per la salut, la fauna i el medi ambient”.

Des de la plataforma també critiquen la “gran dependència” que tenen les finances municipals amb els diners que aporta l’abocador de Can Mata. “Tant si surt el ‘sí’ com si surt el ‘no’ hem de regularitzar aquesta situació perquè no pot ser que un 50% dels ingressos del poble estiguin supeditats a aquesta instal·lació”, critica Bou. En aquest sentit, creu que, si aquesta situació es reverteix, de cara a futures noves ampliacions “tindrem més llibertat de decisió com a poble”.

Minimitzar les males olors

Des de l’empresa Cespa asseguren que estan treballant per “reduir al màxim” els episodis de males olors. La delegada d’àrea de dipòsits controlats de l’empresa, Vanessa Capel, explica que “no podem assegurar al 100% que no hi hagi males olors perquè al final estem tractant amb residus i lixiviats, però posem tot el que tenim al nostre abans per intentar minimitzar-ho”. En aquest sentit, diu que estan clausurant cada any diverses hectàrees de l’abocador amb l’objectiu que el 2024 s’hagin segellat un total de 60 hectàrees que “tindran zero emissions d’olor i seran totalment verdes”. D’altra banda, Capel ha explicat que també posant en marxa noves tecnologies, com els monofiltres de carbó actiu, per contrarestar els efectes negatius.

Capel també ha avançat que la intenció és que en els propers anys disminueixin el nombre de tones de residus que s’aboquen anualment al dipòsit de Can Mata amb l’objectiu de passar de les 900.000 actuals a les 700.000. D’altra banda, també ha volgut aclarir que tots els residus que s’aboquen a Can Mata són de classe II, és a dir, que són residus no perillosos.

Si el resultat de la consulta popular és un ‘no’ a l’ampliació de Can Mata, l’empresa apunta que haurien d’estudiar la seva “viabilitat econòmica” i també fer una reestructuració integral de la companyia a nivell de país. En aquest sentit, Capel ha explicat que Cespa compta amb 19 instal·lacions de tractament i gestió de residus arreu de Catalunya i, totes elles, porten a l’abocador de Can Mata “tots aquells residus que les plantes no poden valoritzar”. Al mateix temps, deixa clar que “no podem oblidar que som una empresa privada i, en el moment que es deixen de guanyar diners, no surt a compte tenir oberta l’empresa”. Tot i això, ha recordat que l’empresa no deixaria d’operar immediatament, ja que el contracte fixa que en el moment que es clausura totalment el dipòsit “encara estarem trenta anys cuidant les instal·lacions, assegurant-ne el manteniment i extraient lixiviats”.