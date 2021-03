L’Igualada Rigat rescindeix el contracte de l’entrenador Cesc Linares

El tècnic Cesc Linares ha deixat de ser a partir d’aquest dijous dia 18 de març l’entrenador del primer equip de l’Igualada RIGAT HC. La junta directiva ha decidit fer un canvi en la direcció tècnica i agraeix públicament el treball, l’esforç i la dedicació que tant Cesc Linares com els seu cos tècnic ha mostrat aquests 2 anys amb el club.

El principal motiu per prendre aquesta decisió és la situació a la classificació del primer equip a falta de 8 jornades per finalitzar la competició de l’OK LLIGA. Després de 22 jornades disputades l’equip arlequinat ocupa la catorzena posició en places de descens directe. El club ha pres aquesta decisió com a revulsiu per poder revertir la situació i donar un cop d’efecte al vestidor per poder aconseguir millors resultats i no haver-se de lamentar a final de temporada per no haver buscat una solució a la situació actual.

Mentrestant, Marc Muntané es fa càrrec provisionalment dels entrenaments de l’equip.