Deu mil persones ja han estat vacunades a l’Anoia contra la Covid-19

Deu mil persones ja han estat vacunades a l’Anoia, segons dades oficials de la Generalitat. Més de quatre mil ja han rebut la segona dosi, en tots els casos la corresponent a les vacunes Pzifer, en la seva majoria, i Moderna. Aquesta setmana, com ja es va anunciar des del Govern, s’ha suspès de forma cautelar l’administració de la vacuna AstraZeneca, però no les de Pzifer i Moderna, que segueixen el seu curs de la campanya de vacunació, en especial als majors de 80 anys. Hi ha persones d’aquest tram d’edat que aquesta setmana ja han rebut la segona dosi.

La suspensió cautelar i temporal de la vacunació AstraZeneca va tenir efectes immediats al recinte de l’Escorxador. De moment, les vacunes que arriben de Pzifer i Moderna s’administren des de punts designats pels equips d’atenció primària a persones amb dependència i majors de 80 anys. En els propers deu dies s’administren essencialment segones dosis. Aquesta mateixa setmana arriben a la regió sanitària de la Catalunya Central les primeres 1.500 dosis de la vacuna Moderna.

Els hospitals de Vic i Manresa podran començar a administrar aquest vaccí la setmana que ve, i més tard el d’Igualada. La seva tipologia la fa adequada per a administrar als hospitals ja que s’ha de conservar entre -25ºC i -15ºC i tenen una caducitat de 7 mesos. La presentació de la vacuna és en vials multidosis de 10 dosis de 0,5 mL. La pauta d’administració és de dues dosis per via intramuscular amb un interval de al menys 28 dies. Es destina a persones amb fragilitat, eminentment trasplantats en aquesta primera fase. El mateix hospital contacta amb els afectats per a la seva administració.