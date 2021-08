Els Bombers donen per extingit l’incendi de l’Anoia, 26 dies després que s’iniciés

A les 7 de la tarda d’aquest dijous, 19 d’agost, els Bombers de la Generalitat han donat per extingit l’incendi forestal que es va declarar el passat 24 de juliol a Santa Coloma de Queralt i que va afectar especialment a l’Anoia. Aquell dia, a les 15.18h es va rebre l’avís d’un foc de sembrat als marges de la carretera C-241d i a mitja tarda ja superava la velocitat d’extinció, havia saltat 2 carreteres i es propagava per massa forestal. El perímetre cremat de l’incendi més gran de la Campanya Forestal de 2021 té una longitud de 40 km, abasta 1.657 hectàrees i afecta 6 municipis de la Conca de Barberà i l’Anoia: Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, Les Piles, Santa Coloma de Queralt i Pontils. Els Agents Rurals encara n’investiguen les causes.

Fins a 632 dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en les tasques d’extinció al llarg de les gairebé quatre setmanes que han calgut per poder donar per extingit aquest gran incendi, durant les quals els efectius sobre el terreny han treballant en desenes de revifalles que, en els darrers dies, eren afavorides per les altes temperatures. Per això, es va decidir mantenir-hi vigilància contínua per part dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i els bombers voluntaris de Santa Coloma fins que es donés per acabat l’episodi de risc.

Aquest incendi ha estat el repte més gran per als Bombers de la Generalitat en el què portem de Campanya Forestal 2021. En primer lloc, es va donar simultaneïtat d’incendis, un dels factors que més complica les feines d’extinció: Santa Coloma es va produir mentre els esforços es centraven en apagar un altre incendi a Ventalló (Alt Empordà).

Aquest incendi també ha estat l’escenari del pirocúmul de caràcter convectiu més gran documentat fins ara a Catalunya. El vespre del dia 25, després d’intentar estabilitzar el flanc esquerre i el cap de l’incendi, el cap va revifar amb força. Es va formar una gran columna de fum que, en baixar la intensitat del foc, va desplomar-se sobre l’entorn: això va generar més focus secundaris i va fer créixer la superfície cremada en 400 ha en tan sols 3 hores. Mentre la columna col·lapsava va caldre retirar els efectius d’extinció per tal de garantir-ne la seguretat.

Entre el 24 i el 25 de juliol, 150 dotacions de Bombers encapçalaven les tasques d’extinció. Es va fer una crida als pagesos perquè llauressin els camps de cereal: és una de les millors maneres d’aturar el foc. La primera nit 80 persones van haver de marxar de casa o del lloc de vacances. Al final del segon dia els desallotjats superaven el centenar i el foc, que s’obria en direcció nord, afectava 5 municipis. El matí del dia 26 la situació havia millorat i s’aixecaven els confinaments sobre 3 municipis. El dia 27, els evacuats podien tornar a casa i l’incendi es donava per estabilitzat (14.00h) i controlat (20.00h).

En els treballs d’extinció van prendre part, a més dels Bombers de la Generalitat, les Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), la Unidad Militar de Emergencias (UME) i voluntaris ADF. En el dispositiu desplegat arran de l’incendi van formar part també Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Protecció Civil, Creu Roja i multitud de voluntaris, als quals volem agrair especialment el seu esforç.