Santa Coloma celebra el cap de setmana gran de la Festa Major

Santa Coloma celebra aquest cap de setmana la majoria d’actes de la seva Festa Major. Durant la darrera setmana ja s’han anat fent xerrades, un escape room pel nucli antic o el monòleg d’Ana Polo i Oye Sherman d’ahir dijous al vespre, però és a partir d’avui divendres que comencen el gruix d’activitats, amb més d’una trentena programades. Com és habitual, un dels primers actes serà el 3×3 de bàsquet organitzat pel CB Àguiles, que s’allargarà durant tota la tarda. També avui divendres hi haurà el pregó de festes, a càrrec de Marta Pontnou, colomina que darrerament ha agafat gran volada mediàtica. Un cop acabi el concert, un dels plats forts de la Festa Major, amb el concert d’un dels grups catalans de moda, Ginestà.

El dissabte començarà amb un altre dels actes que ja son tradicionals a la Festa Major colomina, com és la Fita Colomina, una cursa d’orientació per a tots els públics per l’entorn de la Baixa Segarra.

Dissabte a la tarda serà el torn dels gegants i a la nit, un altre dels plats forts de les festes, com és la sarsuela catalana, Cançó d’amor i de guerra, amb la participació de diversos cors.

De cara a diumenge, a la tarda hi haurà seguici popular i també l’espectacle infantil Reggae per a xics. Al vespre serà el torn del teatre i a la nit del correfoc estàtic a càrrec del la colla local, els Diables Keresus. La jornada de diumenge es tancarà amb el concert de la banda tributa a Obrint Pas, Seguirem.

Entre els actes de dilluns hi haurà la Mostra de Productes de la Baixa Segarra, sardanes amb la Cobla Sant Jordi o el també tradicional concurs d’aixecar caixes de cervesa, Alça-la. El concert de dilluns anirà a càrrec del grup cerverí Lasta Sanco.

El dimarts, darrer dia de la Festa Major, hi haurà jocs d’estiu i proves d’obstacles. I si els actes de divendres començaven amb esport, un dels últims esdeveniments, serà el partit de futbol del primer equip de la Unió Esportiva Santa Coloma. També hi haurà concert amb l’Orquestra Salvatana i els cinc dies de festa es tancaran amb el Castell de focs i el concert de fi de festa amb el grup colomí Set de Veu.

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma, juntament amb l’associació la Minerva, s’ha treballat per fer tots els actes adequant-los a la situació sanitària actual. Tant és així que un dels esdeveniments amb més èxit dels darrers anys, el concurs de paelles, aquest any s’ha hagut de suspendre per la prohibició de fer àpats a l’aire lliure.