Els Amics de Sant Magí ja tenen seu pròpia a la Brufaganya

L’Arquebisbat de Tarragona i l’Associació d’Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn han arribat a un acord pel qual l’Arquebisbat ha cedit a l’Associació per un període de 40 anys els dos edificis annexes al santuari anomenats “Cases de l’Ermità”. Així, durant les properes dècades aquests espais podran ser utilitzats pels Amics de Sant Magí de la Brufaganya per a poder-hi desenvolupar les seves activitats culturals. Aquesta cessió és amb caràcter gratuït, però amb el compromís i l’obligació de l’Associació d’executar les obres de millora i arranjament necessàries a ambdós edificis.

El contracte de cessió va ser formalitzat el passat dia 22 de març al Palau Arquebisbal de Tarragona i el van signar Mossèn Víctor Mosquera, vicari episcopal de l’administració dels béns de l’església i economia diocesana i Maria Teresa Forné, presidenta dels Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn. Van ser presents a l’acte Mossèn Joan Magí i Ferré, rector de la parròquia de Sant Magí de Rocamora, i Jordi Solé Piqué i Silvestre Palà Augé, membres de la junta directiva de l’Associació.

Dintre del conveni de cessió s’hi contempla la possibilitat de que la primera planta d’un dels edificis estigui ocupat per un ermità o una ermitana nomenada per l’Arquebisbat que faria una vida d’acord amb l’estatut de vida eremítica de la diòcesi de Tarragona.

Un dels dos edificis de les Cases de l’Ermità fa uns quatre anys que està en fase de reconstrucció i les obres que s’han fet s’han finançat a través d’aportacions de l’arquebisbat, de subvencions de la Diputació de Tarragona i de donatius de particulars i les ha gestionat l’Associació d’Amics.

Aquesta cessió permetrà que el municipi de Pontils i en particular la Brufaganya tinguin un equipament adient destinat a les activitats que ja s’hi fan com els concerts, activitats de natura, jornades d’estudi, etc. Tot això es completarà quan s’acabi la construcció de l’anomenada Sala d’Acollida, annexa a l’altre costat del santuari, que està en fase de construcció sobre un solar que l’Arquebisbat va cedir fa anys a l’Ajuntament. Aquesta sala permetrà acollir grups molt més nombrosos ja que les Cases de l’Ermità tenen una superfície més reduïda.

Els Amics de Sant Magí estan treballant des de fa anys en el projecte de que la Brufaganya esdevingui un petit centre cultural i d’esbarjo que doni continuïtat a la gran tradició de devoció popular que tanmateix continua existint.

La cessió de les Cases de l’Ermità suposa un excel·lent exemple de col·laboració entre l’església i el món associatiu per a la posada en valor del patrimoni cultural, natural i religiós de Sant Magí.