Els alumnes vacunats no s’hauran d’aïllar quan hi hagi un positiu a la classe

En el cas dels menjadors i el transport escolar, es mantenen les mesures que ja hi havia, igual que passa amb les colònies, on es fixa el protocol establert. Pel que fa a les entrades i sortides dels centres, aquestes seran esglaonades i cada centre les dissenyarà a la seva manera en funció del tipus d’equipament. En aquest interval temporal no es preveu que els centres hagin de prendre la temperatura als estudiants.Paral·lelament, es flexibilitzen les entrades dels familiars, que podran entrar als centres i acompanyar els nens i nenes a les aules. Per altra banda hi haurà adaptació pels infants de P3 i per aquells que facin P4 quedarà a criteri de cada centre. També s’obre la possibilitat de celebrar reunions amb les famílies, això sí, amb un màxim de 10 persones presencialment i sempre que es compleixin les mesures de seguretat vigents.