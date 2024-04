Els actes de Sant Crist a Igualada

Els Priors del Sant Crist conviden la ciutadania a celebrar els actes finals de les festes al Sant Crist d’Igualada, en acció de gràcies del prodigi de la suor de sang de la Imatge en 1590.

Aquest any, amb la voluntat d’anar renovant aquesta singular diada igualadina, els Priors han reformat el programa buscant, per una banda, la simplicitat i, per l’altra, una vivència més intensa.

Al matí, després de l’Ofici concelebrat, a la mateixa basílica, hi haurà la representació completa de la Moixiganga Igualadina a càrrec de Bitrac Dansa. Aquesta versió mímica de la Passió de Crist ens situa davant d’un dels documents més antics de dansa religiosa i en els mateixos orígens del teatre català.

L’aplicació del mot Moixiganga és possible que vagi més enllà del segle XVIII, segle en el qual sovintejaven les cavalcades, les farses i les exhibicions públiques que hom coneixia amb el nom genèric de “moixigangues”. En el nostre cas, aquest pas o “entremès” mímic és un dels aspectes més interessants de la representació del drama sacre de la passió i mort de Crist.

Un altre aspecte a destacar de la Pasqua Igualadina del 2024 és que els Priors han volgut donar un to de més recolliment i d’intimitat a la Processó de la tarda, adequant-la també al moment actual i buscant que passi per vials que contribueixin més a preservar aquesta atmosfera espiritual.

Actes previstos de la festa del St. Crist

El Dimarts de Pasqua, dia 2, festa del Sant Crist d’Igualada, a les onze del matí, a la Basílica, solemne Ofici concelebrat presidit per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, acompanyat dels rectors de la ciutat, i sacerdots i religiosos igualadins i forans.

La Coral Exaudio, dirigida per Carles Prat i acompanyada a l’orgue per Pol Requesens, tindrà cura dels cants. Després de la comunió, Frederic Prat interpretarà el sonet verdaguerià “A Igualada, en el centenari del Sant Crist”, musicat per Daniel Mestre.

Després de la benedicció solemne i el cant dels goigs al Sant Crist, hi haurà la representació de la Moixiganga Igualadina, a càrrec de Bitrac Dansa.

La coreografia és de M. Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova, i la instrumentació per a cobla de Xavier Casañas.

A la tarda, a dos quarts de set, processó d’homenatge al Sant Crist que sortirà del mateix altar major de la Basílica i, per tant, convidem als participants a concentrar-se a l’interior. Enguany el seguici recorrerà el següent itinerari: Santa Maria, plaça del Bruc, carrer de Santa Maria, plaça de l’Ajuntament, carrer de l’Argent, carrer de Sant Sebastià, carrer de Sant Roc, plaça Sant Miquel, carrer de Sant Jaume, carrer de Sant Bartomeu, plaça del Rei, carrer del Roser, plaça Pius XIIè., carrer de Custiol, Plaça del Pilar, carrer del Born, plaça del Bruc i retorn a Santa Maria. Hi assistiran les banderes i estendards d’associacions, gremis i entitats. Tocarà la Banda de Música d’Igualada. No es passarà, doncs, per la Rambla St. Isidre.

A la plaça de l’Ajuntament serà entonat el “Crec en un Déu” i la Imatge serà entrada uns moments a l’església del Roser, indret del prodigi de la suor de sang, on, de nou, Frederic Prat, acompanyat a l’orgue per Maite Torrents, tornarà a interpretar el sonet verdaguerià al Sant Crist d’Igualada.

Acabada la processó, Adoració Popular de la Imatge, amb l’acompanyament constant de la Banda de Música d’Igualada i, acte seguit, Santa Missa presidida pel M.I. Mn. Enric Garcia, vicari episcopal de la diòcesi, canonge de la catedral, i rector de Calaf i Jorba entre d’altres parròquies. Acompanyarà en els cants Teresa Roig, acompanyant a l’orgue Maite Torrents. Al final d’aquesta eucaristia la Imatge serà retornada solemnement a la seva capella.

Els organitzadors recomanen, per a la processó, proveir-se de fanalets per tal de no embrutar el terra dels carrers de l’itinerari. Aquests fanalets, juntament amb ciris, estaran a disposició de tothom en una parada a la plaça del Bruc, davant la Basílica, després d’ofici i abans de la processó.

Joan felip, autor del punt de llibre

Com ja acostuma a ser tradició, Priors del Sant Crist d’Igualada obsequia cada any als devots de l’Espòs de Sang amb un punt de llibre que edita expressament per a la diada. Enguany el disseny del punt de llibre ha estat encarregat a l’artista i fotògraf Joan Felip i Bergadà.

Nascut a Argençola l’any 1942, és jubilat del sector de les Arts Gràfiques i, actualment, molt actiu a les xarxes socials de fotografia com Panoramio, Iperniti i Instagram. Un gran amant de la fotografia, ha fet exposicions conjuntament amb en Joan Sala i Vilaseca. És també autor del llibre de fotografies, junt amb en Joan Sala, Els 33 municipis de l’Anoia, editat a Igualada l’abril de 2022.

Joan Felip , en el punt de llibre d’aquest any, ofereix una imatge inèdita del Sant Crist d’Igualada i que en destaca, amb el seu bon fer, trets de rellevància sensitiva que transmet la Imatge: pau, serenor, felicitat, amor… En definitiva, una exquisidesa de sensibilitat. N’han estat impresos 2000 exemplars als tallers d’Unigràfic.