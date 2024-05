ERC diu que la gestió de Castells és “pèssima” en una nova pujada de taxes

Esquerra Igualada ha criticat durament la nova pujada de taxes feta per l’alcalde Marc Castells, que es va produir gràcies a l’absència d’un regidor del PSC, que consisteix en un increment del 5’1% de diverses taxes municipals.

Esquerra Igualada ha criticat durament la nova pujada de taxes feta per l’alcalde Marc Castells, que es va produir gràcies a l’absència d’un regidor del PSC, que consisteix en un increment del 5’1% de diverses taxes municipals. Un fet que, segons els republicans, incrementa encara més la injustícia que patim els igualadins i igualadines ja que recentment el govern municipal va fer la pujada d’impostos més gran de la història, apujant un 8% l’IBI, un 11% les plusvàlues, un 27% la taxa d’escombraries i un 9% la resta de taxes. Ara amb aquest nou augment de taxes els republicans consideren que el govern “pren el pèl als igualadins i igualadines, augmentant any rere any els impostos i taxes i que no tenint-ne prou, torna a fer un increment, aquest cop del 5’1%” així com asseguren que “la gestió del govern municipal és pèssima i ruïnosa, i de fet el propi portaveu de Junts per Igualada va assegurar en una entrevista de Ràdio Igualada que l’ajuntament estava a punt d’entrar en <<bancarrota>>”.

Des d’Esquerra consideren que Marc Castells després de governar 13 anys seguits, és molt significatiu que admeti que han portat l’ajuntament a la bancarrota tot i tenir els impostos més alts de les ciutats mitjanes de Catalunya i sent la 10a ciutat amb l’IBI més car de l’estat espanyol. Com pot ser que siguem la ciutat que paga més impostos de Catalunya i la 10a de l’estat espanyol, que es faci la pujada més gran d’impostos de la història d’Igualada i alhora encara es faci un nou increment d’imposots?<

Enric Conill explica que “des que Marc Castells és alcalde la recaptació només per IBI ha passat dels 15 milions d’euros al 2011 als 21 milions al 2024. Això vol dir que els veïns i veïnes d’Igualada paguem més de 6 milions extres respecte el 2011” així com afirma que “des del 2018, el govern de Marc Castells no ha parat d’endeutar l’ajuntament fins arribar a l’any 2022 a un endeutament de 39,6 milions d’euros. O sigui, un augment del deute de 7 milions d’euros”.

Aquestes dades, segons Conill, expliquen aquesta “mala gestió”, i recorda que “durant la campanya electoral Marc Castells no va explicar que faria la pujada més gran de la història dels impostos ni tampoc que l’ajuntament estava a punt d’entrar en bancarrota” i es pregunta “que potser no ho sabia fa 1 any tot això? Definitivament arribem a la conclusió que ha enganyat els ciutadans de manera conscient i deliberada durant la campanya electoral”.

Finalment Conill assegura que “el govern municipal s’ha gastat centenars de milers d’euros amb propaganda, inauguracions i actes de màrqueting, ha gestionat malament els recursos públics i ara, després de 12 anys, vol que les igualadins rescatin l’ajuntament de la seva mala gestió apujant de nou els impostos”. Un exemple d’això són els més de 200.000€ que es va gastar amb avantprojectes, projectes, maquetes, vinils i propaganda pel projecte del mercat de la Masuca que finalment no es farà. El govern municipal malgasta i fa pagar als igualadins i igualadines la seva festa”.