Participar als cribratges de càncer et pot salvar la vida

Una prova gratuïta que no dura més de deu minuts et pot salvar la vida

Si tens entre 50 i 69 anys, és probable que hagis rebut a casa una carta convidant-te a participar al programa de detecció precoç del càncer de còlon o mama. No la desis en un calaix! Aquesta carta et pot salvar la vida amb una prova gratuïta que no dura més de deu minuts.

El sistema públic de salut té en marxa un programa de detecció precoç –també anomenat cribratge- que permet descartar el càncer de mama i el càncer de còlon i recte en una etapa molt inicial amb una simple prova. A la comarca més de 32 mil persones d’entre 50 i 69 anys reben cada dos anys una carta on se’ls convida a fer-se les proves, que en el cas del còlon és un test que cal portar a la farmàcia, i en el cas del pit és una mamografia a l’Hospital Universitari d’Igualada. L’Oficina Tècnica de Cribratge de l’Anoia del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) s’ocupa de dur a terme aquests cribratges i, només en l’últim any, ha pogut detectar 24 casos de càncer de colon i 23 de càncer de mama sense símptomes que haurien passat desapercebuts.

El càncer de còlon i recte, el més freqüent

La prova per descartar càncer de còlon consisteix en detectar sang oculta a la femta. És molt fàcil de realitzar i indolora, es fa a casa i no necessita preparació prèvia; només cal acudir a la farmàcia a recollir el tubet, posar-hi la mostra, i tornar-lo a la farmàcia. En el 96% dels casos el resultat és normal i no hi ha indicis de sang, i en el 4% restant es faran més proves per veure si aquesta sang és fruit d’un pòlip benigne o bé cal fer un tractament. El càncer de còlon i recte és actualment el càncer més freqüent en el conjunt d’homes i dones a Catalunya i la segona causa de mort per càncer, ja que no dóna símptomes fins que està molt avançat. La detecció precoç d’aquest càncer permet tractar-lo fàcilment i pot reduir un 30% la mortalitat per aquest tumor en els participants del programa de detecció precoç.

Mamografia gratuïta per descartar càncer de mama

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones. La majoria sobreviuen, però cada any moren a Catalunya unes 850 dones per aquest tumor. Una simple mamografia –una radiografia del pit- permet detectar el càncer en una etapa molt inicial. Un cop feta la mamografia es comuniquen els resultats per correu o per telèfon en unes setmanes. En la gran majoria dels casos amb aquestes proves es descarta l’existència d’un càncer, i si se’n detectés un seria en fase inicial i això permetria fer tractaments menys agressius i amb menys efectes secundaris.

Qui rep la carta?

Totes les persones d’entre 50 i 69 anys de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Anoia rebran cada dos anys la carta per participar al programa de detecció precoç. Això inclou tots els municipis de l’Anoia, i també els de l’àrea bàsica de Calaf (Torà, Biosca, La Molsosa, Pinós i Ardèvol) i els de Santa Coloma de Queralt (Savallà del Comtat, Conesa, Segura, Llorach, Les Piles, Pontils i Vallfogona de Riucorb). Si no has rebut la carta o vols tenir més informació dels cribratges et pots adreçar al 938075550 (mama) i al 938075505 (còlon) o a otcanoia@csa.cat on t’atendran la Cap de la Unitat de Cribratge de l’Anoia, Marta Banqué, i la infermera coordinadora de l’Oficina de Cribratge, Assumpta Espinagosa. Totes dues són contundents a l’afirmar que participar en els cribratges de càncer et pot salvar la vida!