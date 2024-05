Recollida selectiva i dotació d’infraestructures, claus per complir objectius de reciclatge

Cada vegada consumim més i, per tant, produïm més desaprofitaments. A Europa, hem passat de generar 480 kg/habitant de residus municipals el 2015 a 527kg/habitant el 2021. A Espanya, estem per sota de la mitjana europea originant 472kg/habitant.

Encara que hàgim millorat la manera de tractar els residus, augmentant el percentatge de reciclatge i incineració, i disminuït el seu dipòsit en abocadors, la situació a Espanya està lluny de ser òptima. La ràtio de reciclatge d’Espanya el 2021 és d’aproximadament el 37% enfront de l’objectiu del 50% de reciclatge de residus municipals el 2020 (no assolit) i d’almenys un 55% el 2025, un 60% el 2030 i un 65% el 2035. Respecte al dipòsit en abocador va ser del 52%, una xifra molt allunyada de l’objectiu d’un màxim del 10% el 2035.

L’ampliació dels sistemes de recollida selectiva, el desenvolupament de noves capacitats de tractament de bioresidus per incentivar la classificació en origen semblen ser les solucions a curt termini per aconseguir els objectius de reciclatge i enviament a abocador marcats per la Unió Europea.

Recollida selectiva de bioresidus

Els bioresidus són el principal component dels residus urbans. Per tant, la recollida selectiva de bioresidus per a una gran part de la població és clau per ajudar a aconseguir els objectius de reciclatge de residus municipals.



Una gran part de municipis no disposen de recollida selectiva i/o no tenen la capacitat de tractament adequada. La Llei 7/2022 va incorporar l’obligació de recollida separada de bioresidus abans del 30 de juny de 2022 per a entitats locals amb població superior a 5.000 habitants, i abans del 31 de desembre de 2023 per a la resta.



A pesar que no existeixen dades oficials relatives al nombre de municipis que ja han implantat aquesta recollida separada, en la majoria de les CCAA encara queda camí per recórrer. La implantació de recollides selectives i dotació d’infraestructures serà clau per complir els objectius.

Envasos de plàstic

Els residus municipals suposen un 10% del total de deixalles generades. Dins d’aquesta categoria, s’enquadren els residus d’envasos, que suposen un 8% del total de residus municipals. Si posem el focus en aquests, les dades de reciclatge són positives, segons la Comissió Europea la taxa de reciclatge a Espanya en aquest cas és del 68,3% el 2020, amb la qual cosa el nostre país seria el vuitè membre de la UE en millor situació, aconseguint així l’objectiu del 65% marcat.

L’objectiu de reciclatge del 50% dels envasos de plàstic sembla ser el més exigent dels objectius de residus d’envasos específics de materials. Els envasos de plàstic són difícils de reciclar: el seu complex disseny dificulta sovint el reciclatge, contribuint a elevades pèrdues de classificació durant el processament.



Els avanços en el disseny d’envasos per al reciclatge seran crucials per aconseguir majors taxes de reciclatge. A més, les avaluacions mostren que els actuals sistemes de recollida solen capturar només una part molt limitada dels plàstics dels residus municipals. Això indica un potencial considerable per millorar l’eficàcia dels sistemes de recollida selectiva de plàstics.