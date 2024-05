Buhos serà el cap de cartell de la Festa Major de Calaf

Calaf comença a desgranar els plats forts de la seva Festa Major, que tindrà lloc entre el 6 i el 9 de setembre. Aquest 2024, Buhos serà principal protagonista de la oferta musical preparada per la festa gran del municipi anoienc.

La banda de Calafell, que segueix amb la seva gira del seu darrer disc La nit està que crema (2023), serà l’encarregada de posar banda sonora al dissabte de Festa Major. Els penedesencs no estaran sols en la nit gran de la festa. El grup basc En Tol Sarmiento, referència de l’ska-rock al País Basc, serà l’encarregat de seguir amb la festa, que acabarà amb l’actuació musical de Dj Trapella.

Així mateix, la Festa Major de Calaf gaudirà de tres orquestres i cobles de màxim renom: Gira-Sol, Metropol i Maricel, a banda del grup de versions La Tropical. D’entre tota la programació, destaquen noms com els de The Buckets Brothers, Les Coco o Els Atrapasomnis.

El tret de sortida dels actes de Festa Major serà el divendres 6 de setembre de la mà del grup The Buckets Brothers, caracteritzats pel seu inconfusible estil de música d’arrel on hi mana el swing, el dixie, el folck i el rock and roll, i conegut per estar integrat per membres de Calaf i la comarca. Actuaran a la plaça dels Arbres, després del pregó, tot rescatant grans èxits d’artistes com Hank Williams, Johnny Cash, Pokey la Farge, Dolly Parton i Jerry Lee Lewis. La nit es completarà amb Les Coco, un grup femení de versions liderat per les artistes Fiona i Coco i que l’any passat publicava el seu primer senzill, Llimona i sal. La festa la tancarà el talent local del discjòquei calafí Ceba Dj.

La Festa Major de Calaf, que encara està perfilant el programa complet, comptarà amb actes dissenyats per a tot tipus de públics, des dels infants fins als més grans de la família.