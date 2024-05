A punt una nova edició de la Primavera Gran d’Igualada

Conjuntament amb l’Associació de la Gent Gran d’Igualada s’ha preparat un programa d’actes que inclou sortides, espectacles, activitats i visites.

Un any més Igualada es prepara per viure les activitats i actes que s’han preparat en el marc de la Primavera Gran que del 15 al 26 de maig oferirà més d’una quinzena de propostes destinades principalment a les persones grans de la ciutat. La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, Sandra De La Iglesia, acompanyada del president de l’Associació de la gent Gran d’Igualada, Enric Senserrich, han presentat el programa d’actes.

De La Iglesia ha volgut destacar que un any més “s’ha preparat un conjunt d’activitats pensat i fet, no només, per a la Gent Gran sinó que seguim apostant per la realització d’activitats intergeneracionals i transversals, obertes a tothom, que permetin la trobada, relació i coneixença entre persones de diferents generacions, creant espais de reunió i activitats conjuntes que permetin que tant joves com grans puguin aprendre i compartir coneixements i experiències.

Alhora la regidora ha volgut agrair la tasca, suport i la col·laboració de l’Associació de la Gent Gran d’Igualada i els voluntaris que participen en la Primavera Gran i realitzen “una tasca indispensable en la preparació de les activitats i el programa”. La Primavera Gran presenta els actes que tradicionalment s’engloben dins les activitats d’aquests dies com són els homenatges a les parelles que enguany celebren 50 anys de casats i també l’homenatge a aquells igualadins i igualadines que aquest 2024 compleixen 80 anys. Un moment únic, ha explicat la regidora “per posar en valor aquestes efemèrides i per crear un espai on socialitzar i compartir bons moments”.

Dins l’aposta per generar activitats que impliquin diferents generacions i estiguin obertes al conjunt d ela ciutadania, De La Iglesia ha destacat l’activitat intergeneracional, del dissabte 18 de maig al Centre Cívic Nord amb la participació dels alumnes de l’escola d’art Gaspar Camps, que porta per títol Laboratori de Les pors i és fruit d’un treball conjunt entre alumnes de l’escola d’art i diferents col•lectius de la Gent gran d’Igualada.

Dins la voluntat de l’ajuntament d’apostar per l’envelliment actiu i saludable, també es promouen diverses activitats centrades en l’activitat física al Parc Central, el dia 22 de maig, o la Caminada Solidària Contra el Càncer en la que s’hi podrà participar el dia 25 de maig. No hi faltarà tampoc el Dinar de germanor, el dia 25 de maig, un espai de trobada i de celebració obert a tothom.

El punt i final de la Primavera Gran serà amb l’espectacle de Playback i el concert d’havaneres Sons del mediterrani, a la Plaça del Gasogen, també el 25 de maig. De la seva banda, el president de l’Associació de la gent Gran d’Igualada, Enric Senserrich, ha destacat els diferents espectacles de música i ball que s’han preparat per aquesta Primavera Gran a part de l’excursió a la catedral de Tarragona de dijous 23 de maig.

Per conèixer tota la informació dels actes, horaris i inscripcions podeu consultar el tríptic que s’ha editat, o contactar amb l’Associació de la Gent Gran al casal del Passeig. (93 803 33 12 o 621 22 07 26).