El CF Igualada empata contra el Seagull de Badalona en un partit molt obert per les blaves

El CF va treure un punt davant del CE Seagull, un dels equips amb més potencials de tota la lliga. El passat diumenge, les badalonines i les igualadines es van repartir els punts en un duel on qualsevol dels dos equips s’hagués pogut endur la victòria. El partit va tenir una part per cada equip. El primer temps va ser de control absolut per part de la anoienques, que a partir del domini de la pilota van generar constants arribades, però sense obtenir el premi del gol. Marcet va estavellar una pilota al travesser i Marina va fer intervenir de manera magistral a la portera rival. Les locals també van tenir les seves opcions, amb dues jugades de perill.

A les acaballes de la primera meitat, Marina, molt activa durant tota la primera part, va trencar en velocitat, quedant-se davant de la portera del Seagull i definint per sota les seves cames, convertint el zero a un. Tan sols dos minuts després, podria haver eixamplat el marcador, però no va estar precisa en el control.

A la represa, les locals van ser més intenses i en una jugada amb dos rebots, establirien l’empat al marcador. Tot i el cop dur, les blaves van disposar d’una gran jugada per poder-se avançar, però el xut de Pauli es va estavellar al travesser. Els darrers minuts del partit van ser de molta igualtat, però les oportunitats més clares van ser per les locals, que van fer intervenir de manera magistral a una Queralt que es va mostrar molt segura.

Les blaves es col·loquen en quarta posició provisional, a falta de dues jornades pel final de la lliga. El proper diumenge a les 13h rebran al filial de l’Atlètic Balears, a Les Comes.