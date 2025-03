Elixirs de la joventut, una exclusiva que arriba a l’Anoia de la mà de Sílvia Giralt

Saps en què consisteixen els glopets de bellesa? L’esteticista especialitzada en bellesa integrativa Sílvia Giralt explica com poden afavorir la pell.

Si hi ha alguna cosa per la qual destaca el Centre d’Estètica Sílvia Giralt, és la seva visió holística de la bellesa. Per a la seva fundadora, Sílvia Giralt, no es tracta només de tractaments externs, sinó d’un enfocament integral que combina la cura de la pell amb la nutrició i el benestar general. Sota aquesta filosofia, el centre ha incorporat els innovadors glopets de bellesa, una proposta revolucionària que tracta la pell des de l’interior. L’experta explica en què consisteixen.

Què són els glopets de bellesa?

Tal com descriu Giralt, “els glopets de bellesa consisteixen en uns suplements per beure que ajuden a millorar el benestar i salut de la pell, influint d’aquesta manera en la imatge de qui els pren”. A diferència dels tractaments tòpics que només treballen a la superfície, “els glopets de bellesa nodreixen la pell des de les capes més profundes, proporcionant hidratació, lluminositat i fermesa de manera prolongada. Depenent de la seva composició, poden ajudar a reduir arrugues i línies d’expressió, millorar l’elasticitat, atenuar taques, purificar la pell o combatre els signes de l’envelliment. No obstant això, la seva acció va més enllà del rostre, podent afavorir la circulació sanguínia i potenciant els processos de desintoxicació de l’organisme, la qual cosa contribueix a una pell més uniforme, neta i revitalitzada, a més d’una millora en el benestar general”, afegeix.

En concret al seu centre han implementat els de la marca francesa Florève, fundada per la farmacèutica Joyce Wang basant-se en la medicina tradicional xinesa. Els seus productes estan creats a partir d’ingredients naturals, transformats en begudes de bellesa gràcies a la biotecnologia. Recentment, al Centre d’Estètica Sílvia Giralt van organitzar un esdeveniment exclusiu juntament amb la fundadora de la marca, on van presentar la filosofia dels seus productes i els beneficis dels seus innovadors glopets de bellesa.

El seu mètode consisteix en les 3 R: reequilibrar, revitalitzar i reparar, “això es correspon a les tres línies de suplements per beure de la marca que en conjunt afavoreixen la pell. La primera correspon a Detox, la segona a Glow i la tercera a Youth”, explica l’esteticista. “Aquestes tres línies es poden prendre en conjunt o per separat, des del centre analitzarem les necessitats de cada client per així determinar què els afavorirà més per potenciar els resultats aconseguits durant els nostres tractaments”, afegeix.

En què consisteix cadascuna d’elles?

En primer lloc, la línia Detox consisteix en un tractament anti-imperfeccions. Giralt indica que “inclou una alga bruna anomenada Ascophyllum Nodosum que estimula la microcirculació i el renovament cel·lular, millorant d’aquesta manera la textura de la pell i reduint imperfeccions com l’acne. Per un altre costat, inclou arrel bardana orgànica, amb propietats desintoxicants que faciliten el trànsit i en conseqüència regula l’excés de seu”.

Després trobem la línia Glow que consisteix en un tractament radiant que inclou àcid hialurònic per hidratar profundament la pell. De fet, segons expressa Giralt, “al cap de dues setmanes aconsegueix millorar un 18% l’elasticitat i un 23% la hidratació profunda”. A banda d’això, inclou un actiu patentat anomenat Ceramosides, que prové de l’extracte lipídic de blat i aporta noves ceramides a la pell a través del corrent sanguini ajudant a restablir la barrera d’hidratació i a reduir les microarrugues.

Finalment, la línia Youth es divideix en dos productes, un tractament antiedat i un tractament anticaiguda capil·lar. El tractament antiedat està formulat a partir d’un duo patentat de col·lagen hidrolitzat i oligopèptids d’elastina, anomenat Collactive que és 5 vegades més eficaç que el col·lagen tradicional, reduint visiblement les arrugues i sent absorbit millor per l’organisme, ja que és més lleuger per als ronyons. A més, “s’enriqueix de Cosmythic, un extracte patentat de l’escorça de pi marítim que reactiva els fibroblasts fatigats i redueix la síntesi de melanina, disminuint la mida i la intensitat de les taques fosques”, esmenta la Sílvia. “Al costat d’això, inclou extracte sec de nabiu silvestre, poderós antioxidant natural que neutralitza els radicals lliures i protegeix la pell de l’envelliment prematur. D’altra banda, per potenciar la fórmula inclou suc concentrat de cirera per millorar el sabor, més vitamina C, vitamina E i zinc”, afegeix.

Pel que fa al tractament anticaiguda capil·lar, Giralt esmenta que el seu ingredient estrella és la queratina d’ovella. “La queratina és un component essencial dels cabells, en consumir-la oralment l’ajudem a ser més resistent a l’estrès i a les agressions diàries. Gràcies al procés d’extracció patentat per Floreve, es permet una acció més profunda i duradora, millorant en un 20% la seva estructura i composició amb tan sols 500mg d’aquest actiu al dia. Més enllà dels cabells, també resulta veritablement útil per a les ungles”, explica l’experta.

A més, inclou melissa que afavoreix la relaxació, millora el son i dona suport a la digestió, al costat de ginkgo que millora la circulació sanguínia, especialment en els petits vasos capil·lars, enforteix els vasos sanguinis i ajuda amb la concentració i la memòria; oli essencial de taronja i cúrcuma, que ajuda a una millor assimilació de nutrients.