El Zoom rep més de 120 propostes realitzades durant el confinament

El Zoom Festival, el Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, ha rebut més de 120 propostes audiovisuals creades durant els mesos de confinament. Les produccions presentades, que s’han recollit a través de l’etiqueta #ZoomdesdeCasa a les xarxes socials, opten al Premi Zoom a la Millor Creació Audiovisual del Confinament, un guardó que el festival va convocar a finals de març amb l’objectiu d’estimular el talent en un context social atípic. La propera edició del Zoom Festival se celebrarà del 24 al 29 de novembre de 2020.

Entre les propostes rebudes s’hi troben produccions d’arreu de l’Estat, fetes tant per professionals com per estudiants o aficionats: actors, productors, directors, entitats del sector cultural i audiovisual, estudiants de comunicació i cinema i fins i tot cadenes de televisió d’àmbit nacional han presentat les seves creacions. Uns vídeos que abasten tot tipus de gèneres com l’humor, la ficció o el drama, i també de temàtiques. Tot plegat, expressat en càpsules de vídeo o fins i tot en format de sèrie.

Un jurat format per reconeguts professionals del sector avaluarà aquest centenar de propostes rebudes a través de Facebook, Twitter i Instagram en el mesos del confinament decretat per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Zoom Festival

El Zoom Festival és el festival internacional que dona visibilitat als continguts audiovisuals de qualitat, en diversos formats i creats per a tot tipus de plataformes, des de la televisió fins a espais digitals. La Secció Oficial del festival recull propostes de ficció, programes d’entreteniment, informatius, culturals i divulgatius o esportius, que opten als Premis Zoom. El festival Zoom també premia els continguts audiovisuals a les xarxes socials, amb els premis Millor Youtuber i Millor Instagramer.