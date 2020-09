L’Igualada Femení HCP tanca la pretemporada amb victòria

L’Igualada Femení HCP debutaran aquest proper cap de setmana a l’OkLiga, a Les Comes, contra tot un HC Palau, després de guanyar clarament al CH Mataró, de Nacional Catalana, en el darrer amistós de pretemporada, tancant-la amb dues victòries i dues derrotes.

Bon partit de les igualadines el que van disputar aquest dissabte a la pista del sempre complicat CH Mataró. Així, al minut vuit, Mar Franci avançava a les blaves en el marcador. I en els darrers minuts de la primera part, dos gols més d’Elba Garreta i de Carla Claramunt, posaven el 0-3 al marcador al descans. Les anoienques van dominar gran part del primer temps i també del segon, on la mateixa Carla Claramunt marcava el quart de les visitants a dos minuts del final, per deixar el marcador amb el definitiu 0-4. Pati Miret no va poder disputar el partit per molèsties en un braç.

Amb aquest resultat, l’Igualada Femení HCP tanca la pretemporada amb un bon paper després de guanyar dos partits; 5-3 contra l’OkLiga del CHP Bigues i Riells i el 0-4 d’aquest dissabte contra el CH Mataró. Les dues derrotes van ser contra el poderós CP Voltregà (5-3) i contra el potent Cerdanyola CH (5-2).

Les jugadores igualadines però, saben que disputar l’OkLiga serà una experiència molt exigent, i en el que cal treballar molt i fort en tots els entrenaments per donar el millor en els partits d’aquesta competició. I el primer adversari serà un bon os, l’HC Palau, un dels millor equips de l’OK Lliga dels darrers anys, visitarà Les Comes. Ho farà aquest diumenge a 1/4 d’1 del migdia. L’equip de Toni Aranda sortirà a fer el paper més digne possible contra un adversari infinítament superior a les igualadines.