El PSC reclama al Parlament una comissaria de Mossos a l’Anoia Sud

Els regidors dels grups municipals del PSC de Piera, Masquefa i els Hostalets de Pierola han entrat al Parlament de Catalunya una Proposta de Resolució per crear una comissaria dels Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud. Es tracta d’una reivindicació històrica per la seguretat del sud de la comarca.

La demanda ha estat registrada al Parlament pel diputat anoienc del PSC Jordi Riba i els tinents d’alcalde de Piera, Javier Perellón i Carme González, i la regidora del municipi, Montse Porras, el tinent d’alcalde de Masquefa, Dani Gutiérrez, i el regidor portaveu als Hostalets, Dani Vendrell. Un cop registrada la Proposta de Resolució serà posada a debat i serà votada durant els mesos vinents. Els regidors socialistes esperen que tots els grups donin suport a aquesta demanda i es pugui pressionar la Generalitat perquè impulsi aquesta comissaria dels Mossos per l’Anoia Sud.

Cal recordar que és la comissaria d’Igualada la que actualment dona servei a l’Anoia Sud, fet que els veïns no la consideren com a “propera” per atendre possibles conflictes de manera ràpida i efectiva. L’Anoia Sud compta ja amb 40.000 habitants, un nombre que els responsables polítics consideren com a justificat per a la incorporació d’una comissaria de Mossos.

La millora de la seguretat, diuen, “és una necessitat pels veïns i un compromís del PSC Anoia amb els seus electors” i tal com afirmava Javier Perellón des del Parlament “lluitarem fins al final per fer-ho realitat”.