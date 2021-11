El PSC Òdena qüestiona la utilitat del PDUAECO després de la consulta de Jorba

El grup municipal del PSC Òdena-Progrés a l’Ajuntament d’Òdena, a través del seu regidor i portaveu, Francisco Guisado, lamenta la pèrdua d’oportunitats econòmiques que viu l’Anoia i la retirada progressiva dels projectes que formaven part del Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO). En el ple municipal celebrat el dijous 4 de novembre Guisado ha aprofitat la seva intervenció per expressar el seu dubte sobre el sentit del PDUAECO un cop Jorba ha renunciat al sòl de promoció econòmica que ja estava aprovat al seu planejament abans de la redacció del pla. En aquest sentit, el portaveu del PSC Òdena-Progrés ha demanat a l’alcaldessa, Maria Sayavera, que faci una consulta ciutadana, igual que la de Jorba, per conèixer l’opinió de la ciutadania d’Òdena.

Reticències al projecte de l’aeròdrom

A més, Guisado ha preguntat a l’alcaldessa Maria Sayavera les raons per les quals no ha signat el “Manifest pel SÍ a Jorba”. Aquest escrit, signat per vint-i cinc entitats i personalitats, entre ells tots els alcaldes de la zona, reclama que l’Anoia no perdi més oportunitats i demana votar SÍ a la consulta per l’ampliació de 46h de sòl industrial a Jorba.



Pel portaveu del PSC Òdena-Progrés és una contradicció està en desacord amb el manifest i oferir el Pla d’Oranies per a sòl industrial. Guisado recorda que aquest terreny està especialment protegit en els planejaments supramunicipals vigents “pel seu alt valor estratègic, per ubicació i connectivitat, i no pot quedar hipotecat per la construcció d’un polígon”. D’altra banda, l’ex alcalde d’Òdena ha retret a l’alcaldessa que tres regidors del Pla d’Òdena estiguin d’acord en promoure l’oferta de l’aeròdrom, que està al costat del nucli del Pla de la Masia, on hi viu gent, mentre s’ha descartat de forma sistemàtica el polígon de Can Morera, lluny dels nuclis habitats.

Guisado afirma que l’única opció que contempla l’Ajuntament, la de l’entorn de l’aeròdrom, “no aporta solucions reals, ja que la creació de parcel·les petites va en contra del que pretén esmenar el PDUAECO”. L’objectiu final d’aquest pla és generar ocupació i evitar la marxa de la gent jove degut a la manca d’oportunitats a l’Anoia, i això només s’aconseguirà si s’aposta per la creació de parcel·les de gran format que permetin la instal·lació d’indústries de grans dimensions. Per a l’ex alcalde socialista, “no apostar per la creació de grans parcel·les és un fracàs, del territori i del país, perquè no permetrà que sortim d’aquest període d’estancament econòmic”.

“El futur de l’Anoia passa per Can Morera”

Per al cap de l’oposició d’Òdena la proposta de Can Morera és l’única opció que, per les seves característiques i dimensions, pot albergar un projecte d’indústria 4.0 que permeti liderar la transformació digital i ubiqui la Conca d’Òdena al mapa a escala internacional. Entre d’altres factors, afirma que “és l’àmbit que redueix al màxim l’afectació veïnal, té poc impacte natural, crearà llocs de treball de qualitat i atraurà altres empreses del sector tecnològic i teixit social”.

Per últim, Guisado ha remarcat que la Conca d’Òdena està perdent oportunitats de creixement i ha demanat a Sayavera que doni suport a les inversions que es vulguin fer a la comarca. En aquest sentit ha volgut posar sobre la taula el cas de Kronospan, una empresa que fa uns anys va voler instal·lar-se a Can Morera i que finalment hi va renunciar per la falta de consens i ajudes des de l’Administració local. Finalment la companyia austríaca ha marxat a Tortosa, on invertirà 180 milions d’euros i crearà 185 llocs de treball.