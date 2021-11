Resistir és vèncer

CF IGUALADA 2

CFJ MOLLERUSSA 1

Els igualadins tornaven a la competició després de la jornada de descans i volien regalar els tres punts a l’afició. Davant s’hi trobava el Mollerussa, campió de la Primera Catalana 2021. Seria un partit intens en el que s’hauria de demostrar tot el potencial per aconseguir els tres punts.

Així va ser com l’equip va sortir amb molta ambició i, al minut 10, Franco disposava de la primera ocasió. El porter visitant evitava el primer gol. S’havia de seguir insistint i no badar en defensa.

El conjunt blau va disposar d’arribades no gaire clares, però no va ser fins al minut 32, quan Rafel centrava a l’àrea i Sole aprofitava un error de la defensa lleidatana per fer el primer gol. El duel es posava de cara, però s’havia de seguir lluitant i treballant, ja que el rival era perillós al contracop.

Just abans del descans, Romans va salvar l’empat i s’acabaven els primers 45 minuts amb un mínim domini.

No obstant, l’inici de la segona meitat va ser més baix en revolucions i l’equip visitant va començar a guanyar terreny als igualadins. Amb aquest panorama, el Mollerussa va crear oportunitats i, al minut 65, estavellaven l’esfèric al travesser.

El matx es complicava més quan, al minut 75, els visitants empataven. Semblava que la dinàmica era molt negativa, però en un contracop, Jonny va forçar un penal. Minut 82 i Joel agafava la responsabilitat de xutar-lo. El davanter blau no va fallar i avançava, de nou, a l’Igualada.

Quedaven poc més de deu minuts per tancar el duel i calia resistir. Així ho va fer el conjunt de Carlos López per deixar els tres punts a Les Comes. El conjunt igualadí suma 8 punts i la setmana vinent visita el camp del Solsona.