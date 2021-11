Nova victòria del Monbus CB Igualada amb recital des del triple

El Monbus CB Igualada disputava, el passat dissabte 6 de novembre, la 6a jornada del grup C-2 de lliga EBA. Els igualadins venien de guanyar en l’anterior jornada a l’Alpicat, i en aquesta ocasió tocava enfrontar-se al CB Almozara, el cuer de la classificació.

El partit començava amb un conjunt igualadí demolidor des de la línia de tres, amb un excel·lent encert, 10 de 12 encerts. El primer període s’acabava amb un espectacular 19 a 41.

En el segon període, el joc va ser més igualat, sobretot degut a una millora defensiva de l’equip local. S’arribava al descans amb un parcial de 21 a 21 que col·locava l’electrònic amb un còmode avantatge de 21 punts, 40 a 61.

El tercer període, els nois del Monbus van baixar el ritme de joc i l’equip local ho va aprofitar per escurçar, mínimament, les distàncies al marcador, acabant el període amb el marcador de 60-82.

El darrer període, l’equip d’Òscar Navarro va tornar agafar una bona dinàmica de joc i encert de cara a cistella per acabar emportant-se la victòria per 26 punts de diferència. El marcador final va ser de 72-98. En aquest partit va debutar el jove igualadí Biel Salat, jugador del Júnior Masculí A.

Amb aquesta victòria, el conjunt igualadí es manté invicte a la classificació mantenint el ple de victòries en els sis partits disputats.

El proper partit del Monbus CB Igualada serà el proper dissabte 13 de novembre, a les 18:30h, al pavelló de Les Comes. El rival serà el colíder i totpoderós Torrons Vicenç CB L’Hospitalet que està empatat al capdavant de la classificació amb el conjunt igualadí. El partit serà un gran espectacle. S’espera un gran ambient a les graderies per ajudar i animar al màxim als blaus per aconseguir una victòria importantíssima per a la competició. L’espectacle entre els dos primers classificats estarà assegurat.