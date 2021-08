El PSC considera insuficient la mesura d’Educació per encabir els alumnes que queden fora del Milà i Fontanals

El PSC-Anoia ha qualificat de “positiva però insuficient” la proposta del departament d’Educació de crear tres nous grups a l’Institut Milà i Fontanals per encabir els més de 300 alumnes que, per segon curs, es quedarien sense plaça. Amb la mesura d’Educació, des del PSC creuen que més de 100 alumnes seguirien sense tenir plaça i per això insisteixen en que l’única solució és fer les obres d’ampliació del centre.

El diputats socialista de l’Anoia al Parlament, Jordi Riba, ja va entrar la setmana passada i una proposta de resolució fent aquesta petició al Departament d’Educació i, amb les dades sobre de la taula, creu que és més necessari que mai: “No podem expulsar els joves de la nostra comarca dels cicles de formació professional per una manca de previsió de la Generalitat com està passant. Que l’Institut Milà i Fontanals està saturat se sap, com a mínim, des del curs passat quan 250 alumnes es van quedar sense plaça. Després de tot un curs, no pot ser que la Generalitat no hagués previst res”.

El regidor portaveu a l’Ajuntament d’Igualada i vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, considera “urgent que el departament d’Eduació agafi el compromís de dur a terme les obres d’ampliació del Milà i Fontanals. És una situació d’una gran injustícia i d’una gran desigualtat que hi hagi alumnes disposats a estudiar, a formar-se per a trobar una feina i que no puguin tenir aquesta possibilitat per la manca de places i per no haver fet les obres d’ampliació. Les dades d’ocupació de la comarca són molt greus: de els 8.000 persones sense feina a la nostra comarca, un 70% no tenen cap formació més enllà dels estudis bàsics. El Milà i Fontanals és l’opció escollida per molts per a tenir aquesta formació i és incomprensible que les persones que volen formar-se no puguin fer-ho”.

A través del Parlament, l’Ajuntament i el Consell Comarcal, el PSC expliquen, “seguirà insistint com porta fent les darreres setmanes amb contactes amb els càrrecs responsables d’Educació, perquè la Generalitat faci l’ampliació del centre i es resolgui el desajust entre l’oferta i la demanda”.