“L’originalitat i l’estratègia són dos elements claus per a qualsevol projecte publicitari”

Entrevista a Albert Vendrell, Pau Parcerisas, Carlota Albiol, Mariona Pujol i Albert Soler, integrants de Quartada, Agència de Publicitat i Màrqueting

Quartada és una agència de publicitat i màrqueting igualadina, formada pels seus quatre fundadors: Albert Vendrell, Mariona Pujol, Pau Parcerisas i Albert Soler; i per la Carlota Albiol, l’última incorporació.

Què és Quartada? Com va néixer?

Quartada és una agència de publicitat i màrqueting. Ara fa cinc anys que ens vam constituir com a empresa, però el projecte ve de més lluny, quan tots quatre estudiàvem a La Gaspar, nou o deu anys enrere. En un principi quedàvem per fer els projectes junts i ens presentàvem a alguns concursos de disseny. Vam veure que funcionàvem bé com a equip i que la idea tenia potencial, així que a poc a poc vam començar a treballar en el nostre estudi.

Tots quatre us vàreu formar a La Gaspar. Tenim a Igualada una molt bona escola d’art i disseny?

No hi ha dubte que tenim una bona escola a la ciutat, així com un bon planter d’alumnes que la van omplint cada any. Igualada té una llarga tradició en el món del disseny gràfic, com ho demostra la gran quantitat d’estudis i bons dissenyadors que tenim i hem tingut a la ciutat… i els que de ben segur aniran sorgint sortits de l’escola.

L’equip de Quartada el formeu quatre persones. Com us organitzeu?

Des de principis d’any som 5 persones. Amb els anys i l’experiència hem après a organitzar-nos d’una manera orgànica. A part del nostre equip fix, amb el temps hem anat teixint una xarxa de col·laboradors que ens ajuden a donar sortida a aquells projectes on arriba la nostra imaginació, però que requereixen professionals especialitzats en altres àmbits.

Quins serveis oferiu als vostres clients?

Oferim un servei integral. La comunicació digital està a l’ordre del dia, de manera que tant entitats com empreses també volen comunicar a través d’internet i és aquí on Quartada ha crescut significativament. Ens sentim còmodes treballant davant de qualsevol repte comunicatiu: cartells, exposicions, logotips, pàgines web, plans de comunicació, etc. El client és el que ens exposa les seves necessitats, i nosaltres posem els mitjans per fer-ho possible, no hi ha repte que ens arronsi.

Treballeu sempre tots quatre en els projectes que teniu? Penseu que el fet de treballar en equip aporta un plus a la feina feta?

Amb els anys cadascú s’ha anat especialitzant en el seu àmbit i la manera de treballar en equip ha anat evolucionant, de manera que formem un bon engranatge. Lògicament, en els processos inicials, solem reunir-nos tots, ja que els diferents punts de vista que cadascú aporta fan que cada projecte surti de bon port i tinguem clar el destí cap al qual ens dirigirem durant tot el procés.

En un món com el del disseny publicitari, on hi ha molta competència, quins valors afegits hi aporteu com a empresa?

L’originalitat, l’estratègia són dos elements claus per tal de tirar endavant qualsevol projecte publicitari. L’originalitat marcarà la diferència respecte a la resta, però l’estratègia aportarà la part més racional, el motiu que justifica haver triat un camí o un altre. Darrere de cada projecte pensem molt bé què volem transmetre i com ho volem fer, podríem dir que en cada projecte és com fer un vestit a mida per al nou client… I la passió, tant per part nostra com dels nostres clients creiem que és el motor que fa que tot funcioni.

La imatge de marca, actualment, és un tret diferencial important per a qualsevol empresa o esdeveniment. Com pot influir una bona imatge i un bon màrqueting?

Podríem dir que internet ha democratitzat el món de la publicitat. Però el fet que ara sigui més fàcil arribar als potencials clients, ja siguis una multinacional o una petita botiga també fa que hi hagi molta més competència, i que s’hagi de cuidar molt més aquest aspecte. Ja no només parlem de la imatge, sinó que hem de procurar que el to de la nostra marca, tant des del punt de vista gràfic com narratiu, sigui autèntic i que la gent tingui ganes de saber-ne més.

Heu treballat en diversos projectes a la ciutat, tant d’empreses com d’esdeveniments. N’hi ha algun que el recordeu amb especial estimació?

Tenim la sort d’estimar-nos la feina que fem i passar-ho bé mentre la fem i de tots guardem bons records. De fet, podríem dir que un dels avantatges de la nostra feina és que constantment estem treballant en projectes diferents, aquesta diversitat és la que fa créixer la nostra creativitat, ens fa treure la nostra millor versió i això comporta que te’ls acabis estimant tots per igual.