El ple municipal de Vallbona aprova passar a la recollida porta a porta

El ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha aprovat el plec de clàusules tècniques i administratives per regir la contractació del servei porta a porta de la recollida de la fracció resta, selectiva i orgànica dels residus municipals, i convocatòria de la licitació amb els vots a favor dels grups municipals CUP Vallbona, d’ERC i de Junts per Vallbona (que es va abstenir a la proposta però va aprovar el plec de clàusules), i els vot en contra del grup PSC Vallbona. La licitació del servei de recollida porta a porta es farà mitjançant el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament, vallbonadanoia.cat.

L’Ajuntament de Vallbona ha decidit canviar el sistema de recollida dels residus municipals al porta a porta atès que està demostrat que és el que aconsegueix un percentatge més elevat de reciclatge i que permet assolir les quotes exigides per Europa i l’Agència de Residus de Catalunya.

Segons dades de l’Agència, el passat 2019 a Vallbona només es van obtenir un 6% de reciclatge de la fracció orgànica, un 5% dels envasos, un 2% del paper i cartró i un 3% de vidre. Segons aquestes dades, un 85% del total generat, com a rebuig i només un 17% de reciclatge de les diverses fraccions. Aquestes dades apunten que el 58% de residus generats potencialment reciclables van a parar a l’abocador. D’altra banda, el preu per tona que acaba a l’abocador que paga l’Ajuntament ha anat augmentant els darrers anys, amb una base de 60.000 euros/any, més el cost de la selectiva, a la qual s’han hagut de sumar les regularitzacions de 12.000 euros el 2019, de 21.000 el 2020 i de 25.000 aquest any.

Per tal de donar a conèixer en que consisteix el nou sistema i fer més fàcil l’adaptació, l’Ajuntament ja ha realitzat dues sessions informatives dirigides al veïnat, per explicar i resoldre dubtes sobre el sistema Porta a Porta.