El primer mes de l’any acaba amb casi 9.000 aturats a l’Anoia

L’atur a l’Anoia ha tornat a pujar en el primer mes de l’any i torna a fregar la barrera dels 9.000 aturats. Concretament, a finals de gener hi havia 8.995 aturats a l’Anoia, 61 mes dels que hi havia al desembre. Aquesta xifra d’aturats és la mes alta des del mes de juny, moment en què hi ha havia més de 9.000 desocupats a la comarca.

Per municipis, Igualada és on hi ha hagut un increment més considerable, amb 30 nous desocupats i un total de 2.848. A Piera hi ha hagut un augment d’onze nous aturats i ja n’hi ha 1.308. Per altra banda, Capellades i la Pobla de Claramunt és un més ha baixat la xifra de desocupats, amb 7 i 8 aturats menys respectivament