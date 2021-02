Un bòlid força brillant es deixa veure al cel de l’Anoia

Durant la nit d’ahir dimarts, un petit però brillant bòlid va creuar part del cel de l’Anoia, deixant un bon rastre de llum durant el seu pas. Aquest meteor va ser captat per l’estació de vigilància del cel AlphaSky ubicat a l’Observatori de Pujalt.

AlphaSky és un projecte científic per vigilar, observar i estudiar el cel nocturn en recerca de meteors brillants i col·labora dins de la xarxa científica de vigilància SPMN (Xarxa d’investigació de bòlids i meteorits – www.spmn.uji.es).

El bòlid detectat va aparèixer a les 19:18 hores i va estar al cel durant uns 5-6 segons.

Cada dia passen diferents meteors per sobre de la comarca, la gran majoria de poca magnitud, petits i de poca durada. El projecte AlphaSky porta operatiu des de mitjans de desembre i durant el mes de gener, tot i que molts dies va estar el cel molt ennuvolat, es van detectar 5 bòlids i 18 estels fugaços força brillants.

Que són els bòlids?

Un bòlid és un meteor igual que un estel fugaç, però, en aquest cas molt més brillant i una mica més gran. Las seva durada és d’uns segons i el seu recorregut és d’unes desenes de quilòmetres que el fa visible per a molta gent i en àmplies zones. Quan parlem d’un estel fugaç no deixa de ser una petita “pedra” de pocs grams, amb poca lluminositat i durada i per això pot costar d’observar. Mentre que un bòlid pot arribar a pesar des de pocs kg a centenars de kg. Molts d’ells acaben produint una petita explosió abans de quedar destruïts a l’entrar dins de l’atmosfera, i d’altres poden acabant tocant terra amb una mida molt més petita. Quan això passa és quan parlem de meteorits. Per ser meteorit ha de tocar a terra.

Ciència ciutadana

Dins del projecte AlphaSky, tothom hi pot participar. És un projecte obert perquè qualsevol interessat pugui analitzar les seqüències d’imatges diàries i pugui trobar meteors que no hagin sigut observats o catalogats. És per això que des de la web de l’Observatori de Pujalt hi trobareu tota la informació per poder col·laborar en aquest projecte de ciència ciutadana.