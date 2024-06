El ple municipal aprova atorgar prop de 482.000€ en subvencions per a les entitats sense ànim de lucre

El ple municipal va aprovar dimarts, per unanimitat de totes les forces polítiques presents en el consistori, l’atorgament de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social i per al seu funcionament ordinari. Es tracta d’un dels moments més esperats per a la llarga llista d’entitats que hi ha a la ciutat, doncs es tracta d’uns diners crucials per a poder dur a terme les seves funcions socials o culturals.

Aquest any, el volum global d’ajuts municipals a les entitats, per aquests conceptes, puja fins als 481.836 euros. En podeu veure el llistat complet en aquesta mateixa pàgina, destinats a diverses entitats a Igualada dins de l’àmbit de l’acció social, la cultura, l’esport, l’ensenyament, la joventut, la dinamització econòmica, el medi ambient, la igualtat de gènere, la salut, el comerç, la promoció de la ciutat, la cooperació, entre d’altres funcions.

A l’inici del ple es va fer un minut de silenci per part de tots els regidors per rebutjar i condemnar el feminicidi d’una veïna d’Òdena a Esparreguera diumenge 19 de maig.

El ple va prosseguir amb l’aprovació per unanimitat de l’addenda per a prorrogar la vigència del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Habitatge, l’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament d’Igualada i PIMHA per promoure el desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial de lloguer a la ciutat.

En el l’apartat de règim intern es va aprovar, també per unanimitat, la revisió excepcional de preus per l’edifici Campus Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida a Igualada i la Liquidació i Recepció d’Obra.

Pel que fa a l’ensenyament el ple va aprovar per unanimitat totes les bases pels ajuts escolars pel curs 2024/2025, per l’adquisició de llibres i material escolar, els ajuts d’escolarització per les escoles bressol d’Igualada, les bases d’ajut del servei de menjador a les escoles d’educació infantil i primària d’Igualada i les bases d’ajuts del servei de menjador de les escoles bressol.

En l’últim punt, el d’Hisenda, el ple va aprovar la modificació de crèdit 1-2024 (la primera del pressupost d’aquest any) amb els vots favorables del grup de Junts per Igualada i les abstencions d’Igualada Som-hi, ERC Igualada i Poble Actiu.

També es van aprovar dues mocions no resolutives. Una primera presentada per Poble Actiu demanant l’alto al foc a Gaza que va ser aprovada per unanimitat. La segona es va aprovar, també amb el vot unànime, presentada per Junts per Igualada, per reclamar el servei de bus directe entre Igualada i Vilafranca.