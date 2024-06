La decisió de cobrar l’IBI en quatre terminis agafa per sorpresa a molts igualadins

ERC i Poble Actiu CUP critiquen la decisió del govern, mentre que Som-hi PSC diu que és una demanda de moltes famílies

Enmig de la polèmica per l’augment de taxes i impostos municipals del 2024 aprovat a finals de l’any passat, que va incloure una sorollosa protesta veïnal dins i fora de l’Ajuntament, ningú sembla que es va adonar que incloïa un nou calendari fiscal. Efectivament, l’Impost de Béns Immobles (IBI) domiciliat, que aquest any augmenta un gens menyspreable 8% de mitjana, es cobrarà en quatre terminis, quan fins ara es feia en dos.

Ara, per decisió producte de la votació al ple, es cobrarà en quatre ocasions, sempre si abans estava domiciliat, que és la majoria: 3 de juny, 1 d’agost, 1 d’octubre i 2 de desembre. Mig any pagant l’IBI.

La situació provoca que, des del mes de maig, cada mes els igualadins paguin algun impost domiciliat a l’Ajuntament: impost de vehicles (maig), primer rebut de l’IBI (juny), guals i escombraries (juliol), segon rebut de l’IBI (agost), primer rebut d’escombraries de comerços (setembre), tercer rebut de l’IBI (octubre), cementiris i IAE (novembre), i quart rebut de l’IBI i segon rebut d’escombraries de comerços (desembre).

La situació ha provocat sorpresa en molts igualadins, que ho han fet arribar a la redacció de La Veu, i també un cert malestar. Molts no entenen per què no poden escollir en quants terminis volen pagar, de manera que és l’Ajuntament qui controla decisions que pertanyen a la seva economia familiar.

Les ordenances fiscals per 2024 (taxes i impostos municipals) es van aprovar, amb una forta polèmica, amb els vots a favor de Junts i l’abstenció d’Igualada Som-hi PSC, votació aquesta darrera que va permetre que tiressin endavant, doncs Junts governa amb minoria. ERC i Poble Actiu CUP hi van votar en contra.

Des del govern municipal es recorda que la decisió es va prendre en el plenari, sense res més a indicar, mentre que des de part de l’oposició es mostren molt durs.

En declaracions a La Veu, el portaveu de Poble Actiu CUP, Pau Ortínez, ha dit que “el pacte de govern entre Marc Castells i Jordi Cuadras implica una pujada dels impostos molt elevada en un context de pujada dels lloguers i d’inflació que estan fent que moltes famílies els costi arribar a finals de mes. No tenen vergonya perquè el juliol van apujar els sous dels regidors, càrrecs de confiança i es van inventar un sou pel cap de l’oposició i, només tres mesos després, van “veure’s obligats” a augmentar els impostos”.

Ortínez afegeix que “creiem que la decisió de dividir l’IBI en quatre rebuts demostra que el govern Castells i Cuadras es pensen que la gent és ignorant i que repartint els rebuts no veuran que els han pujat l’IBI un 8%”.

Per la seva banda, Enric Conill (ERC) explica que “insistim en la injustícia dels impostos a la ciutat.

Més fraccionaments sembla que paguis menys però la realitat és que som la ciutat amb els impostos més alts. Paguem més per rebre els mateixos serveis i no només han apujat els impostos, sinó que han augmentat càrrecs i sous”.

El regidor Quim Roca, de Som-hi PSC, exposa que “el fraccionament dels rebuts en quatre terminis era una demanda que ens havien traslladat diverses famílies de la ciutat i és una mesura que va quedar anunciada al seu moment. Ho fan molts altres municipis i des del nostre grup entenem que respon a això: a una demanda de les famílies per a una major comoditat en la tramitació”.