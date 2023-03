El ple d’Òdena mostra el rebuig unànime la instal·lació de línies elèctriques d’evacuació aèries

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar per unanimitat la moció conjunta del Consistori d’Òdena contra la instal·lació de línies elèctriques d’evacuació aèries que es volen desplegar al terme municipal d’Òdena. Tots els grups han demanat al Govern que reguli que la evacuació de l’energia produïda de tots els projectes que travessin el terme municipal d’Òdena, ho facin “exclusivament i únicament mitjançant el soterrament de la totalitat del recorregut de la línia, ja que és tècnicament viable, aprofitant prioritàriament els camins o infraestructures públiques existents, de la mateixa manera que està previst fer-ho en els termes municipals veïns”.

D’altra banda, el text aprova també insta al Govern i a tots els departaments responsables que hi hagi “un únic canal d’evacuació soterrat pel qual puguin transcórrer les actuals línies d’evacuació i les que es puguin generar en un futur immediat i a mitjà termini”. Així, demanen que, en relació al soterrament, “cal complir estrictament la normativa vigent al respecte per tal de no modificar la seva essència ni aproximar-se en excés a espais propers a masies i nuclis habitats”.

Per acabar, la moció també demana que el Govern elabori de forma urgent “un estudi complet, d’abast de país, un estudi de país on es concretin les capacitats de generació d’energia elèctrica mitjançant instal·lació de plaques fotovoltaiques i eòliques i reguli les corresponents formes d’evacuació”.

La moció conjunta s’ha presentat al ple arran dels projectes d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques PSFV Matacan Solar i PSFV Escribano Solar, que preveuen evacuar l’energia produïda mitjançant línies aèries d’alta tensió suportades amb torres de gran alçada, que travessarien longitudinalment tota la Conca d’Òdena i el terme municipal d’Òdena per anar a buscar la subestació SE Anoia 220 KV de Red eléctrica. Segons els grups, aquests projectes «suposen una agressió de conseqüències irreversibles als valors mediambientals, paisatgístics, socials i econòmics» del municipi.