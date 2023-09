El pas del camí ramader de Marina serà als Hostalets de Pierola

El camí ramader de Marina ja està en marxa i demà, dissabte 23 de setembre, serà als Hostalets de Pierola en un projecte que recorre 200 quilòmetres des de la Cerdanya fins al Penedès per visualitzar els camins ramaders, l’ofici de pastor, potenciar la ramaderia extensiva i els seus productes i promocionar el territori. Una ocasió per descobrir la importància dels pastors i pastores, activitats del municipi lligades amb el bestiar i l’artesania relacionada, el valor i la singularitat del territori, en relació amb la cultura, els camins ramaders i la transhumància.

L’Associació Camí Ramader de Marina ha comunicat a l’Ajuntament de Piera la seva intenció de travessar el nucli urbà de la nostra localitat, el pròxim 24 de setembre, amb un ramat de cabres en règim de transhumància.

Dissabte 23

16.00 Arribada del ramat als Hostalets de Pierola a l’entorn del CRIP, provinent de l’etapa amb origen a Can Maçana, al voltant de 12 quilòmetres.

18.00 Conferència a l’auditori Cal Figueres ‘Ramats i pastors’ de Gabriel Lampreave.

19.30h Tast de formatges i vins a la Torre del Senyor Enric en una activitat que consisteix en un maridatge de cinc formatges i un total de sis vins i caves d’àmbit local. Preu de 5€. Reserva prèvia Entràpolis.

21.30h Sopar popular (a la Placeta o a la carpa, en funció del temps) organitzat per Teca i Festa. El menú estarà format per una llesca de pa torrat amb escalivada, tonyina, llonganissa i formatge, mel i mató, carquinyolis, vi de la zona i aigua. Cal portar plat, got, tovalló i coberts. Tiquets disponibles (10€) al celler de l’Esteve, Casal Català i al supermercat Suma.

A continuació: actuació musical a càrrec de les Betzuca en una primera part ambiental i una segona més festiva.

Diumenge 24

9.00 Munyida amb una demostració visual i explicació sense reserva.

10.00 Taller formatiu de formatge fresc amb degustació al final. Accés gratuït. Reserva prèvia a Entràpolis. Places limitades.

11.00 Pastura comunitària amb la participació del prop d’un centenar de cabres.

15h Marxa del ramat.