Estat d’Excepcionalitat per sequera a Igualada i 13 municipis més de l’Anoia

El Govern de la Generalitat ha avaluat aquest dimarts la situació de la sequera a Catalunya, després d’una nova reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera, en la qual s’ha proposat la declaració de l’estat d’excepcionalitat de l’aqüífer de Carme Capellades, el més pròxim al més greu, el d’emergència.

Aquesta mesura, no obstant, entrarà en vigor quan es publiqui la resolució del director de l’ACA en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), prevista per a la setmana vinent.

La mesura afecta a 14 municipis: Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Capellades, Carme, Orpí, Cabrera d’Anoia, Jorba, Santa Maria de Miralles, La Llacuna i Vallbona.

Aquestes són les conseqüències de trobar-nos en un escenari d’excepcionalitat (es declara quan les reserves baixen per sota del 25%):

• S’intensifica la reducció de les extraccions d’aigua dels embassaments, especialment pel que fa als usos no prioritaris.

• La producció d’aigua dessalinitzada s’incrementa progressivament del 75-100%.

• S’incrementa fins el màxim establert pel Pla el règim d’extraccions d’aigua dels aqüífers i pous recuperats.

• S’autoritza el retorn d’aigües regenerades al riu Llobregat.

• Es prohibeixen determinats usos en les activitats urbanes.

• Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

• Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

• Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).

• Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).

• Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

• Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

• S’estableixen limitacions a l’ompliment i reompliment de piscines (veure mesures específiques).

• S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt aquesta setmana una nova línia d’ajuts per a millorar l’abastament d’aigua en alta dels municipis, amb una dotació de 40 MEUR, consistent en millorar la garantia en quantitat i qualitat per als municipis que tenen problemes de subministrament o que depenen de captacions vulnerables. Aquesta subvenció, inicialment tenia una dotació pressupostària de 15 milions d’euros i es va decidir d’incrementar la partida fins els 40 MEUR per així poder atendre l’elevat volum de sol·licituds rebudes.