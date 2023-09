L’anoienca Mireia Rubio presenta la seva novel·la “Balata” a Mont-Àgora

Mireia Rubio Molín ja ha començat a lliurar els primers exemplars de Balata, el pulso de la nieve, -tercera novel·la i quart llibre d’aquesta autora anoienca- entre els mecenes que han contribuït en l’autoedició. La presentació oficial de la novel·la serà avui, a les 19h a la Biblioteca Mont-Àgora.

El passat dissabte, un petit grup de mecenes va recollir la seva recompensa en un acte privat a la fortalesa de la Tossa de Montbui. “Ha estat una trobada molt familiar i emotiva, amb els més pròxims, i amb els mecenes que van triar aquesta opció per assistir a una presentació en exclusiva”, explica l’autora.

Avui, en la primera presentació pública, l’acompanyaran Teresa Mascó, moderadora del Club de lectura de la Biblioteca de Montbui, i Ana Uroz, còmplice lectora de l’obra de Rubio. Al final de l’acte es lliuraran els llibres als mecenes, juntament amb els articles fets a mà de Sivia-Siviae marca apadrinada per l’autora en el projecte de Verkami.

“Em fa molta il·lusió aquest acte”, assegura l’escriptora, “la novel·la El tiempo del negro va poder veure la llum a Vilanova del Camí, Lana de Mamut ho va fer a Igualada, i ara li tocava a Santa Margarida de Montbui, on no he fet cap presentació des de fa molts anys”. L’última publicació de Mireia Rubio va ser la recopilació de relats Lana de Mamut el novembre de 2019.

Balata, el pulso de la nieve, és una novel·la coral; Valèria, una jove nivòloga i el seu amic Aaron (una mica incòmode en la “friendzone”); Eira Santiago, directora de l’hotel Balata, una dona empoderada, supervivent d’una allau mortal; Dylan, el nou guia de muntanya, alpinista allunyat temporalment de les expedicions per motius personals, i Marcos Santamaría, un reconegut escriptor que desitja passar desapercebut enmig d’una crisi personal i creativa.

“Recol·lectora d’històries, alumna d’intuïcions, surfista d’ones literàries i observadora de personatges que s’han escapat d’un conte per escriure”. Així es descriu aquesta novel·lista que des de fa anys utilitza el leitmotiv “lo que cuenta”.

Vinculada des de fa molts anys a la vida local vilanovina i a l’emissora local Ràdio Nova (on exerceix de periodista), espera poder presentar la novel·la, el pròxim mes d’octubre, a Vilanova del Camí, i és molt possible que el mes de novembre ho faci a Igualada. També té prevista una presentació a Granada (escenari de la història) el mes de desembre.

El llibre, editat per Círculo Rojo, es posarà a la venda el divendres, i es podrà trobar a les llibreries sota demanda.