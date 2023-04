El Monbus CB Igualada suma una victòria vital per aconseguir la permanència

FC MARTINENC 60

MONBUS CB IGUALADA 73

El Monbus CB Igualada arriba a l’última jornada depenent d’ell mateix per jugar el play-out de permanència a Lliga EBA. I fins i tot té opcions d’aconseguir la salvació directe, però en aquest cas no depèn d’ell mateix. La victòria a la pista del Martinenc, a qui també van guanyar el basket average, deixa a l’equip anoienc en onzena posició empatat amb Es Castell, els dos en posicions de play-out de permanència, i a falta d’una jornada seria l’Esparraguera qui es sumaria a l’Helios com a equips que baixen directe.

El partit al barri del Guinardó de Barcelona del passat dissabte va ser un exemple de sacrifici col·lectiu, defensa i de la combinació perfecte entre veterania i joventut que ha anat demostrant l’Igualada durant tot l’any. I com també ha passat en molts partits d’aquesta temporada, els blaus van començar el partit anant a remolc. Tot i que el primer quart va ser força igualat, en l’inici del segon els barcelonins se’n van anar de nou punts (29-20) a l’inici del segon període.

I aquí va començar el clínic defensiu del conjunt d’Òscar Navarro. Un parcial de 0-15 dels visitants els posava per davant. Els vermells no aconseguien anotar de cap manera i l’Igualada controlava el rebot amb solvència. En atac, un Carles Fons estel·lar, amb 24 punts a la primera meitat (26 en tot el partit), va marcar el camí a seguir a la resta de companys. L’aler igualadí va anotar 4 triples en la primera part i va ser el responsable de més de la meitat dels punts del seu equip en els primers 20 minuts. L’Igualada seguia sumant i arribava a aconseguir un avantatge de 8 punts, que es quedaven en sis quan sonava la botzina de final del segon quart, 34-40.

Una de freda i una de calenta per començar el tercer període. Una nova cistella de Carles Fons, el seu 26è punt, semblava indicar que l’aler anoienc seguia en ratxa. Però, tot seguit, el mateix Fons va cometre la tercera falta que l’enviava a la banqueta. Una circumstància que no va desanimar al conjunt igualadí, més aviat al contrari, i va seguir aturant l’atac barceloní, impedint que anotessin el seu primer bàsquet fins el minut 7 d’aquest període. Així, l’Igualada va sumar un nou parcial favorable, 0-12 en els primers minuts de la segona part que els donava un màxim avantatge de divuit punts, 34-52 a falta de 13 minuts per acabar el partit. El matx no estava sentenciat però sí molt encarrilat. El Martinenc serrava les dents i aconseguir reduir lleugerament la diferència abans d’arribar al darrer període, 41-55.

Un parcial de 5-0 només començar l’últim quart baixava la diferència per sota dels deu punts, 46-55, però l’equip d’Òscar Navarro contestava ràpidament amb un altre parcial de 0-6 que tornava a donar un cert marge. A partir d’aquí, el Monbus CB Igualada va tenir el partit tota l’estona sota control, i sense deixar de fer el seu joc, però sabent contemporitzar quan calia, es va emportar una victòria vital per aconseguir la salvació.