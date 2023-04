Es presenta un nou programa per promoure el benestar emocional de les joves

El passat divendres es va presentar a l’Espai Cal Badia d’Igualada el nucli Ocell de Foc de la vegueria Penedès. Aquest programa ha estat creat i impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’oferir atenció a joves d’entre 16 i 30 anys, amb especial interès per aquells que presenten problemes de salut mental, per tal de millorar la seva autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent. Per aconseguir-ho, es fixa treballar específicament en la promoció de la recuperació del seu itinerari formatiu, en oferir eines i acompanyament perquè puguin inserir-se al mercat laboral ordinari i perquè puguin assolir el seu benestar emocional.

Per desplegar aquesta política pública al territori hi ha 22 nuclis Ocell de Foc. En el cas de la vegueria Penedès n’hi ha un promogut i desenvolupat per quatre entitats de cadascuna de les quatre comarques: Taller Àuria, a l’Anoia; grup cooperatiu Entrem, a l’Alt Penedès; cooperativa Actua, al Garraf; i Fundació Santa Teresa del Vendrell, al Baix Penedès. Aquestes quatre entitats treballen conjuntament per tirar endavant l’Ocell de Foc Penedès i compten amb un equip tècnic encarregat de fer evolucionar el projecte i tots els serveis que aquests ofereix al col·lectiu de joves. A més, en cadascuna d’aquestes quatre comarques de la vegueria hi ha un punt d’atenció on setmanalment s’ofereix atenció personal a totes les persones interessades (Espai Cal Badia a Igualada, oficines d’Entrem a Vilafranca, l’IMET a Vilanova i el centre cívic l’Estació al Vendrell).

En la roda de premsa de presentació hi ha participat el gerent de la cooperativa Àuria, Albert Piñol- una de les entitats impulsores del projecte-, Josep Vidal, director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i Isabel García, subdirectora de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector també de la Generalitat. A més, hi han assistit representants de la resta d’entitats que tiren endavant el projecte a la vegueria.

L’Ocell de Foc persegueix diferents objectius per promoure l’autonomia i benestar emocional d’aquestes joves d’entre 16 i 30 anys: facilitar i acompanyar cap al retorn al sistema educatiu formal, crear i impulsar accions i processos encarats a la inserció al món laboral en empreses del mercat de treball ordinari, fer pedagogia i ajudar a combatre l’estigma associat als problemes de salut mental, prevenir possibles problemes de salut mental i promoure l’autoocupació i l’emprenedoria juvenil especialment a través de processos comunitaris.

El benestar emocional com a eix transversal

Davant l’increment, especialment entre el col·lectiu jove, de problemes relacionats amb la salut mental, l’Ocell de Foc posa èmfasi en la intervenció preventiva i en la lluita contra l’estigma i l’auto-estigma associat amb la salut mental. És per això que aquest objectiu s’incorpora de manera transversal en el dia a dia del projecte i es preveu que al llarg dels dos anys que durarà el projecte s’organitzin tota mena d’accions, trobades i formacions amb agents diversos del territori penedesenc que des d’un àmbit o un altre treballen o actuen amb joves.

En aquesta línia, el director general d’Economia Social, Josep Vidal, explicava que es calcula que entre un 20 i un 25% de la població joves en algun moment tindrà malestar emocional que pot derivar en problema de salut mental i recalcava la tasca de prevenció que vol fer l’Ocell de Foc: “La voluntat del programa no és només atendre els que ja pateixen problemes de salut mental, sinó fer prevenció”. En el mateix sentit, la subdirectora de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector, Isabel García, titllava la situació de la salut emocional entre les més joves de “molt preocupant” i indicava que davant aquesta situació des del Departament d’Empresa i Treball s’ha vist convenient tirar endavant el programa: “Hi ha molta població jove amb problemes de salut mental que no està atesa i és justament a aquesta franja a la qual va adreçat el programa, per oferir-los una tenció integral i un espai a tots aquells que no estan dins el circuït d’atenció”.

Vidal i García van coincidir en destacar el canvi de paradigma que suposa l’Ocell de Foc, que promou l’enxarxament d’entitats del territori: “es tracta d’una nova manera de treballar que busca la creació d’aliances entre entitats del territori”.

Cinc serveis

Per assolir aquests objectius, el programa s’articula al voltant de cinc grans serveis: un d’informació, prevenció i lluita contra l’estigma de la salut mental i l’abandonament educatiu (donant a conèixer el projecte, formant i acompanyant professionals d’entitats i serveis que atenen persones joves, impulsant accions que donin visibilitat a la problemàtica de la salut mental i les possibilitats d’atenció i millora d’aquesta salut, elaborant material específic contra l’estigma de la salut mental i fomentant activitats adreçades a fomentar el respecte i trencar estereotips per lluitar contra les desigualtats de gènere); un servei d’atenció grupal al col·lectiu jove per tal de generar espais de trobada on poder compartir experiències (fomentant l’establiment de relacions positives, de suport i empoderament de les persones joves, col·laborant amb entitats que treballen amb joves des de diferents àmbits per detectar la problemàtica de salut mental i atendre-la, promovent l’autoorganització col·lectiva perquè participin i s’impliquin en la comunitat, etc.); un tercer servei anomenat Niu de Projectes que té per objectiu crear un espai obert i inspirador de treball per concretar projecte prelaborals, semilaborals o primeres experiències laborals o d’emprenedoria, a través de les cooperatives juvenils de serveis (oferint formacions, donant suport a les iniciatives juvenils i acompanyant disseny de projectes d’autoocupació, creant una borsa de cooperatives i empreses mentores del territori…); un servei d’assessorament a les persones joves, en coordinació amb serveis especialitzats de salut, educació i serveis socials ja existents al territori, per tal d’acompanyar-les en l’elaboració i desenvolupament del seu itinerari de vida independent, del seu itinerari laboral i de retorn al sistema educatiu; i, finalment, un servei de punt de trobada que esdevingui un espai físic i de referència per als diferents públics objectius.

Treball en xarxa

El nucli Ocell de Foc del Penedès el tiren endavant una aliança formada per les cooperatives Àuria, Actua, Entrem i la Fundació Santa Teresa del Vendrell. A més, hi donen suport entitats i administracions públiques locals d’arreu de la vegueria Penedès (hi ha l’Ajuntament d’Igualada i el de Vilafranca, el Consell Comarcal de l’Anoia i el de l’Alt Penedès, diversos instituts d’Igualada, CSMIJ del Garraf i de l’Alt Penedès, CSMAE de l’Alt Penedès, entre d’altres.), així com l’Ateneu Cooperatiu Coopsetània que assessorarà el programa en tot el que faci referència a l’acompanyament d’iniciatives d’autoocupació col·lectiva.

9 milions d’euros d’inversió

El projecte Ocell de Foc és una iniciativa de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que ha invertit 9 milions d’euros perquè durant dos anys la iniciativa tiri endavant. L’Ocell de Foc s’articula arreu del territori a través d’una xarxa formada per 22 nuclis. En el cas del de la vegueria Penedès, la inversió és de 190.000 euros a l’any.

Com s’ha indicat, el programa es desenvolupa de la mà de diverses entitats amb expertesa i coneixement en el sector. En total, els 22 nuclis involucren més de 300 entitats. Quant als objectius a assolir, a la vegueria Penedès s’espera actuar, al llarg de dos anys, amb 2.000 joves d’entre 16 i 30 anys, 300 dels quals amb alguna problemàtica de salut mental acreditada. A Catalunya al llarg de dos anys l’Ocell de Foc espera incidir en 40.000 joves, 6.000 dels quals amb problemàtica de salut mental.