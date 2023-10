El govern de Marc Castells proposa una pujada espectacular d’impostos i crea irritació a tota la ciutat

Després de mesos presentant projectes a cabassos i anunciant inversions a dojo a la ciutat, el govern municipal de Junts va presentar aquesta setmana una proposta d’ordenances fiscals (impostos i taxes) per al 2024 que augura una escanyada espectacular per als igualadins, i que, segons el vist i sentit al carrer i a les xarxes socials, ha aixecat molta irritació popular. En general, la pujada és del 8,9% en la llarga llista de taxes i impostos que hi ha a l’Ajuntament, però en alguns casos l’augment és més important. Per exemple, l’IBI, que serà d’11 punts més que aquest any, o les escombraries, que arribaran a una puja del 28%. Qui vengui un pis, o l’hereti, que es prepari amb la plusvàlua: s’aplicarà el màxim del 30%, com d’altra banda, ja fan moltes ciutats.

La presentació de la proposta la va fer, en solitari, la regidora d’Hisenda, Montse Duch. Amb 30 minuts de retard sobre l’hora convocada amb els periodistes, va aparèixer sola davant els micròfons. Un fet del tot inusual. Fins ara, sempre, l’alcalde Marc Castells liderava aquesta presentació acompanyat del responsable de l’economia municipal. Aquesta vegada, no.

La crisi d’Ucraïna i l’IPC, entre les raons de la puja

Es dona la circumstància que, tal com passava a la passada “legislatura”, l’alcalde Marc Castells necessita un vot per poder aprovar la proposta. La majoria absoluta és d’11 regidors i, tot i que ara Junts en té un més que en el període 2019-23, encara no és suficient. En els darrers quatre exercicis, Igualada Som-hi, amb Jordi Cuadras, ha estat el “soci” amb qui s’ha entès el govern, a canvi de cedir alguns projectes del programa electoral dels socialistes. Tot fa pensar que les coses seguiran igual.

Ple la nit de Castanyada

Fins dimarts a les 8 del vespre hi ha temps per deixar les coses com estan, o per fer algun canvi, i és que el ple ordinari on es debatran les ordenances fiscals serà el 31 d’octubre, en plena nit-vespre de la Castanyada. I no serà una sessió curta.

L’explicació que ha donat el govern és que “la crisi derivada de la guerra d’Ucraïna ens ha provocat un increment molt notable de les despeses, així com dels interessos a pagar en els crèdits que tenim demanats, i també de l’IPC, que s’ha de pagar en els contractes que tenim amb empreses externes”. També hi cal afegir un augment d’un milió d’euros anual en sous de funcionaris, “que ens ve imposat per l’Estat”, ha explicat la regidora Montse Duch.

En concret, la pujada d’un 30% del preu dels subministraments arran de la guerra d’Ucraïna, que en el cas d’Igualada ha fet augmentar en 600.000€ el cost d’electricitat i gas dels equipaments municipals en el darrer any. Un altre dels factors que afecta la situació actual és l’augment dels tipus d’interès del Banc Central Europeu que han passat del 0,1 al 4%, és a dir, han multiplicat per quatre els interessos que s’han de pagar pels préstecs. En tercer lloc cal tenir en compte la pujada de l’IPC en un 11,9% els últims 2 anys i en un 14% en els últims 4 anys, això es tradueix en un augment de 2M€ de despesa en els contractes que estan en vigor a l’Ajuntament. Duch també ha fet referència a l’augment d’un 9% dels salaris dels treballadors públics marcat per la Llei de pressupostos de l’Estat i que en el cas d’Igualada ha significat l’augment d’1M€. Per acabar, l’infrafinançament dels ajuntaments per part de l’Estat obliga a apujar impostos directes per tal de seguir mantenint els serveis.

Amb el consegüent augment d’impostos, l’Ajuntament “podrà mantenir el nivell de ciutat que tenim, i poder continuar també baixant el deute municipal, que ha passat dels 61 milions d’euros el 2011, fins a 39,6 el 2022”.

Impostos i taxes, al detall

Així, la proposta que es presentarà, inclou un augment de les plusvàlues del tipus 19,5% al màxim permès del 30%. Això es deu al fet que, després de la sentència que va establir un nou sistema de càlcul, es va provocar una caiguda del 40% de la recaptació. En el cas d’Igualada aquest canvi va suposar una baixada de 900.000€. Aplicant el tipus màxim del 30%, l’Ajuntament confia a reconduir la situació.

El govern preveu un augment de l’IBI de l’11% (amb una mitjana de 60-70 euros per rebut anual). Per cada punt que s’apuja l’impost, l’Ajuntament recapta 200.000€, aproximadament. Aquest és l’únic punt on és possible un acord a la baixa, però en qualsevol cas l’augment serà important.

També s’inclou una pujada de la taxa d’escombraries del 28% (passant de 113 a 132 euros en la taxa domèstica). Es dona el cas que la llei estableix que a partir de 2025, el ciutadà haurà de pagar el cost real del servei d’escombraries, o sigui el 100%. Fins avui la taxa d’escombraries que pagava el ciutadà cobria només un 72% del cost de recollida d’escombraries. Així, des d’ara el ciutadà pagarà tot el cost.

Es mantenen els tipus de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i també l’Impost sobre Construccions, amb la voluntat del govern d’afavorir la rehabilitació i les noves construccions.

El pressupost: 74 milions

Al mateix temps, el pressupost municipal de l’Ajuntament i tots els seus organismes dependents augmenta un 16%, arribant als 74,2 milions d’euros, amb 8 milions d’inversions, les més importants de les quals són els pisos de protecció oficial del carrer Sant Carles, millores en instal·lacions esportives, modernització del polígon industrial de les Comes, recollida d’aigües pluvials al Parc Central, millores als barris i al museu de Cal Granotes, i inversions en turisme. És de preveure que, fruit de l’acord amb el qual s’arribi finalment, com fa preveure amb PSC Som-hi, s’inclogui algun projecte més del seu programa electoral.

Empresaris i comerciants, molt enfadats

L’anunci del govern Castells ha fet enfadar, i molt, al sector econòmic de la ciutat. La patronal de la Unió Empresarial de l’Anoia ha demanat a través de les xarxes que “instem a l’Ajuntament a replantejar la proposta d’increment d’impostos.

La situació no només preocupa a la ciutadania, sinó també al teixit empresarial i al mercat laboral. Properament, el president Joan Mateu es reunirà amb l’alcalde per posar sobre la taula aquesta preocupació”. També el sector comercial d’Igualada ha expressat el seu malestar, i alguns comerciants -i ciutadans- han demanat una mobilització.