Humans de l’Anoia: Lidia Blanco Domingo

LIDIA BLANCO DOMINGO

Soc la Lídia Blanco Domingo @lidia_satyamyoga_maitri, vaig néixer a Igualada, vaig viure sempre a Vilanova del Camí i ara m’acull el bonic poble de Carme.

Sóc mare de la Lucía i el Milan, treballo a Aigua de Rigat des de fa gairebé 15 anys i paral·lelament m’he anat formant en diverses teràpies naturals.

Fa 10 anys que dono classes de ioga arreu de la comarca, enamorada del Satyam Yoga® intento transmetre la seva filosofia dins i fora de l’aula. Per a mi “la classe de ioga comença quan acaba la classe”.

Amb molta il·lusió enceto un nou projecte a Igualada: ESPAI OM, un espai accessible a tothom per trobar la calma i l’equilibri tan necessari a les nostres vides situat al C/ Roca 26 (dins de Manualitats de l’Ànima).

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“El ioga s’ha integrat a la societat com un estil de vida, no com a una pràctica de moda”