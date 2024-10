“El favor”, una comèdia d’amistat, paternitat i secrets al Teatre Municipal Ateneu

El diumenge 27 d’octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Municipal Ateneu presenta El Favor una comèdia divertida i emotiva sobre les debilitats i fortaleses d’una colla d’amics. La maternitat tractada des de la paternitat. L’actriu Susanna Garachana debuta com a dramaturga amb El favor, una obra escrita amb molta ironia i molta veritat.

Santi Ricart dirigeix aquesta comèdia d’homes, escrita per una dona, que té com a actors Eduard Buch, David Marcé, Jordi Rico i Marc Rodríguez i que ens interpel·la sobre què estaries disposat a fer per un amic. El que semblava que havia de ser un sopar qualsevol, acabarà sent una nit que no oblidaran mai.

El favor

En Cesc, un home de quaranta i tants, vol ser pare. Fa anys que ell i la Clara, la seva dona, ho estan intentant i no se’n surten. Així que organitza un sopar per demanar un petit favor als seus millors amics.

Ells quatre es coneixen de tota la vida, s’estimen i s’ho saben tot els uns dels altres. Estan acostumats a parlar-se amb ironies i bromes, però la petició del Cesc els obligarà a ser absolutament sincers, provocarà discussions i els portarà a qüestionar-se què és la paternitat, la família, la confiança, i sobretot la seva amistat. Descobriran que potser no s’ho expliquen tot.

La paternitat sembla una carretera de revolts i a El favor es tracta des de l’humor però d’una manera molt digna. “Voler tenir fill i no poder em va semblar una situació molt delicada, difícil d’assumir, de gestionar i d’explicar” assegura Susanna Garachana. “Quatre homes que parlen de la paternitat des dels seus punts de vista després de rebre una proposta que els sacsejarà i, el públic, sembla que ens ho mirem pel forat del pany”.

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 € amb els descomptes habituals i es poden adquirir per internet o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala c. Garcia Fossas, 2) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Durant la setmana de l’espectacle els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 euros. El pròxim espectacle de la programació estable és El llegat, de Daniel J. Meyer, una història de tres personatges que intenten trobar l’afecte.