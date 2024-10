La taxa d’escombraries a Igualada costarà 170 euros l’any vinent i es faran inversions per 13 milions

El govern municipal d’Igualada ha presentat, aquest dimarts 24 d’octubre, la proposta de pressupost i d’ordenances finances fiscals prevista per a l’any 2025 que es debatrà en la propera sessió del ple. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la regidora d’Hisenda, Montse Duch, han estat els encarregats de presentar-ne les línies principals. Castells ha destacat que es tracta d’un pressupost “responsable, que ens permet seguir prestant els serveis de qualitat del model de ciutat que volem, alhora ens permetrà seguir invertint en projectes per Igualada que seran finançats en la seva gran part per d’altres administracions”. “Hem trucat a les portes, com hem demostrat que sabem fer i com hem fet fins ara; de fet, el 62% de les inversions previstes són finançades mitjançant subvencions”.

La proposta de pressupost de l’Ajuntament pel 2025, que inclou també les societats municipals i els organismes autònoms arribarà a 76 milions d’euros. Creix un 2,7% respecte al de l’any passat. Castells ha estat l’encarregat d’explicar les inversions contemplades en aquest pressupost que sumen un total de 13 M d’€ i que destinen més d’un 32% en inversions en neteja viària i recollida selectiva. Castells ha remarcat que bona part d’aquesta inversió es farà per “renovar els camions i maquinària de recollida de deixalles per tal de tenir un servei més modern i eficient”. Altres de les principals inversions se centren actuacions de millora de l’espai públic urbà, amb un total de 2’7 M d’€; aquestes millores contemplen inversions en accessibilitat, asfaltatge i de renaturalització de parcs, places i zones verdes. En aquest sentit es farà l’estudi complert de la remodelació del passeig que serà un dels eixos centrals de les inversions d’aquest i els propers anys.

El pressupost també inclou la inversió per dur a terme la primera fase de modernització i millora del Mercat de la Masuca, per 1’7 M d’€; inversions en els equipaments esportius, amb un total de 1’2 M d’€. L’alcalde ha explicat que aquestes inversions “seran salpebrades i repartides en diversos equipaments esportius municipals, una de les que destaca és el canvi de parquet de la pista de bàsquet, donant resposta a una demanda dels clubs”.

Pel que a les ordenances fiscals, la regidora d’Hisenda, Montse Duch, ha explicat que es proposa la congelació del tipus impositiu de l’IBI així com la congelació del tipus de la resta d’impostos directes i indirectes (vehicles, plusvàlues, IAE, ICIO).

La proposta d’ordenances fiscals també incorpora noves bonificacions per l’IBI i l’ICIO per als immobles situats en l’àmbit d’actuació del centre comprés entre el nucli històric i primers eixamples. Tots aquells immobles que facin rehabilitacions o promoguin obra nova podran rebre una bonificació del 80% de l’IBI i del 95% de l’ICIO. D’aquesta manera, ha explicat Duch, “es vol fomentar les rehabilitzacions d’immobles i l’activitat immobiliària en aquesta zona de la ciutat per tal de seguir dinamitzant el centre”.

Duch ha detallat que un dels principals canvis que s’inclouen en les ordenances fiscals per al proper any fa referència a la nova taxa d’escombraries que s’adapta al canvi de normativa europea que obliga als ajuntaments a deixar de subvencionar part de la taxa de recollida d’escombraries per tal que sigui el ciutadà qui hagi de pagar el 100% del cost d’aquest servei. Com en tots els municipis aquest 2025 questa taxa creix, en el cas d’Igualada passarà de 131€ a 170€ en el cas de les domiciliàries. Passarà a ser de 190€ l’any 2026.