El Consell Comarcal engega per Nadal una campanya per a la disminució de residus i promoció dels productes locals

Els Departaments de Medi Ambient i Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia han elaborat conjuntament, una campanya per tal de sensibilitzar i fomentar la disminució en la generació de residus i alhora promoure els productes locals en aquestes dates nadalenques, quan el consum és més gran. La campanya ha engegat el 16 de desembre i les accions es desenvoluparan als 26 municipis de la comarca dels quals el Consell Comarcal de l’Anoia té delegada la gestió de residus.

La campanya va dirigida a la ciutadania i als comerciants. Una de les accions que va dirigida a la ciutadania són uns tallers que s’oferiran per elaborar decoració nadalenca a partir d’envasos reutilitzats, tot donant informació sobre com aprofitar aquests residus abans de ser reciclats, i també com no generar-ne.

Pel que fa a les accions dirigides a comerços i productors. Està previst fer un assessorament als productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena per treballar de cara a millorar el tipus d’envasat del seu producte, de manera que el que ofereixin sigui amb el menor impacte ambiental possible. Es tracta d’un treball a partir d’un decàleg de compromisos amb accions a curt, mig i llarg termini que s’acabaran veient reflectides a través d’un distintiu que identificarà que el Parc Agrari ofereix la garantia de productes de proximitat integrals, és a dir, que no tan sols tenen en compte l’impacte social i econòmic al territori, sinó també que vetllen perquè aquests comportin el menor cost ambiental possible a la comarca.

Finalment, la campanya també preveu una visita als comerços d’alimentació i petits supermercats per assessorar-los sobre la separació dels seus residus i d’alternatives perquè els seus clients en puguin generar menys, donant-los a conèixer també, els productes del Parc Agrari.

Aquesta campanya està liderada pels Departaments de Medi Ambient i Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia i finançada en la seva totalitat pels fonts destinats a campanyes de comunicació provinents d’Ecoembes i Ecovdirio.