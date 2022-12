L’Hospital d’Igualada incorpora personal a Urgències per informar als pacients i acompanyants

L’Hospital Universitari d’Igualada incorpora personal administratiu al servei d’Urgències per tal d’informar i orientar als usuaris, tant pacients com familiars i acompanyants, que es trobin a la sala d’espera i als boxs de consulta. Es tracta d’una iniciativa per donar una atenció més personalitzada als usuaris d’Urgències, i gestionar la incertesa que poden generar els temps d’espera. Dos professionals amb una trajectòria consolidada al Consorci Sanitari de l’Anoia i amb experiència a Urgències desenvoluparan aquesta tasca com a administratius orientadors.

Aquests professionals, que estaran en permanent contacte amb els responsables de l’equip assistencial d’Urgències, podran donar informació personalitzada als pacients i acompanyants. En el cas dels usuaris que es trobin a la sala d’espera, els informaran sobre els temps d’espera de triatge, visites, proves i resultats, així com els facilitaran informació de contacte de serveis bàsics com farmàcies, taxis o Centres d’Atenció Primària. També els orientaran sobre les visites posteriors a l’alta i els assessoraran en tràmits i gestions a través de la plataforma La Meva Salut.

En el cas dels pacients que estiguin dins els box, els administratius orientadors els donaran informació detallada sobre els temps d’espera per a la realització de proves o l’obtenció de resultats, l’adjudicació de llit i la pujada a planta, o la petició d’ambulàncies. També els informaran sobre la normativa per a acompanyants, entre d’altres.

Des dels mes d’octubre la pressió assistencial al servei d’Urgències de l’Hospital Universitari d’Igualada ha anat en augment, degut a la confluència dels virus respiratori sincitial, la grip estacional i la Covid, que se sumen a les patologies habituals. La mitjana de visites diàries d’aquest 2022 (període gener-novembre) ha estat de 160, mentre que a partir de novembre la mitjana se situa a 188 visites diàries a Urgències, amb pics de més de 200. Aquest increment de prop del 20% de les visites, s’ha vist agreujat per un augment, també, de les urgències que requereixen ingrés. Si la mitjana diària del 2022 són 19 urgències amb ingrés, des del mes de novembre els pics diaris se situen entre els 29 i 31 ingressos (un augment al voltant del 60%).

Tots aquests malalts que requereixen ingrés, esperen a Urgències durant el procés de l’adjudicació de llit i la pujada a la planta. Amb la planta d’hospitalització pràcticament al 100% de la seva capacitat, les estades a Urgències s’allarguen. Malgrat la gran majoria de pacients aconsegueixen llit a planta en menys de 24h, s’han arribat a acumular prop de 20 pacients pendents d’ingrés, el que provoca una sobrecàrrega al servei. Per afrontar aquesta situació, en les darreres setmanes la direcció ha implementat una sèrie de mesures per tal de garantir la millor atenció als pacients i poder donar resposta a l’augment dels ingressos, evitant la permanència d’aquests pacients a Urgències. En aquest sentit, a quiròfan es prioritzen les urgències, les cirurgies oncològiques i la cirurgia major ambulatòria (sense ingrés), per tal de poder disposar de més llit mèdic; des del mes d’octubre s’ha reforçat la plantilla estructural a Urgències, tant de pediatria, auxiliars d’infermeria, portalliteres i infermeria; també s’ha reforçat la presència d’infermeria i metges a planta, ampliant les hores de la plantilla estructural i s’ha reordenat provisionalment la jornada laboral d’alguns professionals.