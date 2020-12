El CF Igualada femení es refà d’un mal inici i empata contra el Vic

CF IGUALADA 1

VIC RIUPRIMER REFO 1

Duel a la part alta de la classificació. Dos equips empatats a punts que volien desfer aquest empat tècnic, a Les Comes, que lluïa a la perfecció. El conjunt vigatà destaca pel seu gran atac i les blaves haurien d’estar ben concentrades durant els noranta minuts. Les igualadines volien recuperar sensacions, després de caure davant el Levante Las Planas la setmana anterior.

No obstant, l’inici va ser el pitjor possible. Als trenta segons, xut des de fora l’àrea de les visitants, que significava el zero a un. L’equip no es va enfonsar i, tan sols un minut més tard, Mar va tenir l’empat a les seves botes, però no va saber definir. El duel es calmava, després d’un començament atípic. Hi havia molta intensitat, però no tantes arribades. Calia tenir el cap fred i seguir treballant per capgirar el resultat.

Amb el pas dels minuts, les blaves van tenir tímides aproximacions, que no es van convertir en gol per la falta de contundència. S’arribava al descans amb un marcador advers, que es podia remuntar.

A la segona meitat calia donar-ho tot i l’equip va donar un pas endavant. Això es va reflectir sobre el terreny de joc i les ocasions blaves anaven produint-se. Així va ser com, al minut 55, Ari va fer una gran cavalcada per banda i va definir increïblement, per tot l’escaire. Un empat més que merescut.

El conjunt igualadí va ser insistint i tant Pauli com Marina van disposar de grans ocasions de gol per poder-se emportar els tres punts. Malauradament, no va poder ser i es va acabar l’enfrontament amb el repartiment de punts.

La setmana vinent, les anoienques visitaran el Nou Sardenya, per jugar contra el CE Europa.