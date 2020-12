Empat contra el líder per sortir de la mala dinàmica de resultats

CF IGUALADA 1

CE EUROPA 1

El líder de la 3a Divisió visitava Les Comes, amb la intenció de seguir invicte. En canvi, els igualadins volien capgirar la mala ratxa de resultats que s’havien donat en els passades quatre jornades de competició. Els escapulats es caracteritzen per la seva contundència en atac i calia que els igualadins no cometessin errors a prop de la pròpia àrea. Un enfrontament molt complicat que calia encarar amb optimisme.

L’inici del duel va ser immillorable. Gran domini dels locals, que es trobaven molt còmodes amb la pilota, tancant a l’Europa a la seva pròpia àrea. Amb aquest panorama, al minut 12, Genís es va endinsar a l’àrea rival, fent una magnífica centrada per Huertas, que feia un cop de cap imparable, per fer l’un a zero.

L’equip es trobava bé, però calia no abaixar la guàrdia, per la gran qualitat del rival. Els blaus van estar molt bé, però una gran acció de l’extrem visitant, va provocar l’empat visitant. Des d’aquell moment, el partit va calmar-se, gràcies al joc de l’equip de Cabestany, que va disposar de diferents aproximacions que no van acabar en gol. S’arribava al descans amb bones sensacions, però sent conscients que els segons 45 minuts serien durs.

A la represa, la tònica va ser molt similar i els blaus van portar la batuta del joc, tenint grans aproximacions, que tant el porter visitant com el pal van poder refusar. Semblava mentida que no entrés el segon. No obstant, els escapulats feien gal·la de la seva categoria i generaven perill en escassos contracops. Seguir aquesta tendència podria significar el triomf, però finalment, la defensa barcelonina va resistir i el duel va acabar amb l’un a un.

L’equip suma el desè punt de la temporada i la setmana vinent, es disputarà el darrer partit de lliga de l’any, on els blaus visitaran Vilafranca, per jugar, de nou, davant un conjunt capdavanter de la competició.