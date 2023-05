Dilluns s’obren les preinscripcions per a les escoles bressol municipals

Demà dilluns dia 8 de maig s’obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripcions per a les escoles bressol municipals per al curs escolar 2023-2024.

Aquest tràmit és competència del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament i romandrà obert fins al 19 de maig (inclòs). Igualada compta amb quatre escoles bressol municipals: l’Espígol, la Lluna, la Rosella i el Rusc. Totes són a preu públic i tenen l’horari de 7:30h del matí a 17:30h de la tarda.

També compten amb servei de menjador, que inclou l’horari de 12h a 15h i en el qual també es permet portar la carmanyola de casa. Per accedir a qualsevol de les quatre llars municipals cal que l’infant tingui un mínim de 16 setmanes el dia 1 de setembre, és a dir que cal que hagi nascut abans del 12 de maig del 2023.

La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, ha explicat que Igualada segueix sent “el municipi de la demacració de Barcelona amb els preus més econòmics de les llars d’infants”. L’oferta actual s’ha ampliat amb la incorporació del Rusc, la quarta llar municipal. Illa ha recordat que l’Ajuntament segueix apostant per les millores constants en infraestructures i aquest any “hem apostat per l’ombratge del pati així com la instal·lació d’aires condicionats a totes les llars que no en tenien”.

L’1 de juny, llistat amb la puntuació provisional

El dia 1 de juny es publicarà el llistat de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional i s’obrirà un període per poder presentar reclamacions del 2 al 8 de juny. El dia 15, es publicarà el llistat definitiu d’admesos, que es podrà consultar a la pàgina web igualada.cat i al taulell informatiu de cada llar.

Del 16 al 22 de juny les famílies admeses hauran de formalitzar la matrícula a l’escola bressol adjudicada. A l’hora de realitzar la preinscripció s’haurà d’indicar a quines escoles es vol optar per ordre de preferència.

Es poden consultar els criteris de baremació i tota la documentació necessària al mateix enllaç de la preinscripció, disponible a: https://infantil.enginydigital.cat/preinscripcio/igualada