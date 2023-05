“Un equip amb 22 anys d’experiència representa la companyia líder en el mercat assegurador”

Entrevista a Josep Balcells, CEO de Balcells & Associats, Assessors, SL.

Les assegurances són molt més importants del que pensem. Contractar una bona pòlissa ens pot estalviar molts mals de cap i donar les solucions més adients en moments d’angoixa com pot ser un accident de trànsit. Balcells & Associats, Assessors,SL., treballa amb l’empresa líder d’asseguradores Catalana Occident per oferir assessorament i assegurances exclusives als seus clients. Parlem amb Josep Balcells, CEO de Balcells & Associats, Assessors,SL. sobre pòlisses de cotxes, tipus d’assegurances i molts més temes interessants.

Quina diferència hi ha entre una assegurança a tot risc i una a tercers?

Una assegurança a tot risc cobreix els danys propis causats al vehicle assegurat en canvi, una assegurança a tercers no. És d’utilitat contractar una assegurança a tot risc perquè el vehicle gaudeix de la màxima protecció. A més, en cas de sinistre tant per culpa pròpia com de contrari, inclòs si no està identificat, podrem reparar el nostre vehicle pagant la franquícia o no (tot risc sense franquícia) que acostuma a estar en la majoria dels casos per sota del valor de la reparació.

Com puc saber quin tipus d’assegurança s’ajusta millor a les meves necessitats?

És molt important el fet de deixar-te assessorar per un agent professional. Aquesta persona t’escoltarà amb atenció i t’oferirà la solució que més s’adapti a les teves necessitats. L’equip humà de la nostra oficina té una experiència de 22 anys en el sector assegurador, representant a una companyia líder en el mercat assegurador com és Catalana Occident.

Què passa si tenim un accident i l’altre cotxe implicat es dona a la fuga?

És important anotar la matrícula i avisar a la policia. D’aquesta manera, la nostra asseguradora pot reclamar els danys ocasionats a la companyia contrària. També és important el fet de comprovar si hi ha algun testimoni. Així la nostra versió estarà contrastada i ens facilitarà el tràmit de la reclamació.

Posem per cas que marxem de vacances a l’estranger amb el nostre cotxe i patim un accident. Com actua l’asseguradora?

En el cas de tenir contractada la teva pòlissa de cotxe amb Catalana Occident pots gaudir d’assistència en viatge relativa a les persones i al vehicle amb cobertura mundial. A més, també donem un ampli ventall de cobertures a les persones encara que fem un viatge sense el nostre vehicle.

Són iguals les pòlisses d’assegurança per a un cotxe elèctric?

A nivell pràctic sí.

Què ha de tenir una pòlissa d’assegurança per a ser vàlida?

Una pòlissa és un contracte formalitzat entre una companyia asseguradora i una persona física o jurídica (prenedor). En aquest document, també han de constar les dades del conductor i propietari del vehicle, les dades de l’automòbil assegurat. Així com, les cobertures i els capitals contractats, l’import de la prima, duració del contracte, nom de la companyia i l’agent o corredor. La pòlissa entra en vigor després del pagament de la primera prima o rebut.

Les assegurances de motor tenen alguna cobertura per a la vida dels conductors en cas de mort durant un accident?

Sí, quan el sinistre és de culpa, en la majoria dels casos les cobertures són opcionals i amb indemnitzacions baixes. Si la culpa és d’un contrari, les indemnitzacions poden ser molt més elevades (responsabilitat civil contrari).

Les condicions d’una pòlissa són les mateixes per a un conductor novell que per a un que fa molts anys que condueix?

Sí, les condicions contractuals són les mateixes amb excepció de la prima a pagar. Un conductor experimentat sense sinistres i amb un bon expedient tindrà una major bonificació en el preu de la seva assegurança respecte a un conductor novell sense experiència. Les companyies consideren que aquest últim perfil ha de pagar una sobreprima per la inexperiència i el risc afegit, i és obligatori que els menors de 25 anys amb carnet hagin de constar com a conductors en les pòlisses d’assegurança.