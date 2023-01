Derrota clara a la pista del líder

CÀMPING BIANYA CB ROSER A 60

EVENTS CB IGUALADA 43

L’últim partit de la primera volta per al Events CB Igualada era a casa del líder, el Càmping Bianya Roser, que tan sols havia perdut un partit en tota la lliga. Amb totes les jugadores disponibles, l’equip de Xiki Almendro s’enfrontava a un matx intens des del minut 1.

L’inici del primer quart va estar marcat per la duresa defensiva de les locals, que ja des del principi va dificultar la fluïdesa de l’atac igualadí. A més, l’encert inusual des del triple de les barcelonines va fer que el quart s’acabés amb un 19-12 en el marcador.

A la sortida del segon quart, la dinàmica del partit fou la mateixa i el ritme de partit va estar controlat tota l’estona per les locals. L’atac igualadí no va ser fructífer i fins al sisè minut del quart les anoienques estaven encallades als 12 punts. Tot i això, l’encert del Roser va baixar i va fer que el parcial fos de 14-7, la mateixa diferència que en l’anterior quart i que va dur el matx a un 33-19 a l’acabar la primera part.

La segona part s’iniciava demostrant els bons 3rs quarts que sol fer l’equip igualadí. En atac van agafar la iniciativa que els havia mancat i en defensa van apujar el contacte i la duresa per evitar les cistelles fàcils de les locals. Tot i això, les de Barcelona van demostrar perquè son líders, i van saber tornar tots els encert igualadins. L’intercanvi de cistelles va ser constant, tot i l’arbitratge sever que van rebre les visitants

El quart final fou més feixuc per a les blaves, que van tronar a encallar-se en atac. Malgrat la falta d’idees, l’equip va competir fins al final en una de les pistes més difícils de tota la lliga, i la diferència de menys 18 en el marcador no demostra la feina feta en aquest últim període. Final de quart de 12 a 8 que va dur el lluminós als 60-43.

Després d’aquest partit s’arriba a l’equador de la competició i l’Events CB Igualada ocupa el 12è lloc de la classificació dels 14 equips d’aquesta edició de la Copa Catalunya. Està empatat a punts amb els 4 equips que van per sobre i comparteix també les 5 victòries i 8 derrotes. El partit per encetar la segona volta serà a Granollers, contra el cuer de la classificació en un partit important per a les aspiracions igualadines.