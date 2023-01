Castellolí reconeix a Anna Saiz i Jordi Casablanca com els millors esportistes del 2022

Castellolí ha celebrat aquest cap de setmana la 9a edició de la Nit de l’Esport amb motiu de la Festa Major de Sant Vicenç, que van començar el divendres 20 de gener i s’han allargat fins diumenge 22. Les festes que serveixen per posar en valor el patrimoni històric del municipi celebrant actes tradicionals i també amb noves propostes, des de ja fa nou anys, també serveixen per posar en valor el talent esportiu del poble amb un dels actes que ha tingut més participació.

Divendres al vespre va tenir lloc a La Brillante una nova edició de l’esdeveniment esportiu, en què van ser premiats com a Millor Esportistes del 2022 de Castellolí. Com en cada edició els veïns i veïnes del poble havien de proposar quin altre veí o veïna mereixia aquest reconeixement. Enguany, els que han rebut aquest premi han estat la nedadora Anna Saiz Sánchez; el ciclista i campió del món de Bike Trial, Jordi Casablanca; i es va atorgar un premi especial a l’equip de futbol sala Penya Blaugrana de Castellolí. El convidat de la nit va ser l’atleta igualadí Pol Makuri, que va participar en els Jocs Paralímpics d’Hivern de Pequín l’any passat i va compartir amb els assistents la seva experiència de superació i esforç davant les dificultats. La 9a Nit de l’Esport, que es va iniciar a les 8 del vespre, va comptar amb una gran assistència.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, felicita els guardonats en la Nit de l’Esport i valora molt positivament el reconeixement especial que s’ha atorgat a l’equip de futbol sala la Penya Blaugrana “volíem donar-vos les gràcies pels èxits col·lectius que aconseguiu, per moure a tots els veïns i veïnes cada dissabte a la Pista Poliesportiva. Per fer poble, això també és tot un èxit!” Per últim, Serra ha donat les gràcies “als castellolinencs i castellolinenques per la quantitat d’esportistes que hi ha al municipi. L’esport és salut i, per tant, estem molt contents de tenir veïns i veïnes tan actius”.