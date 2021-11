Derrota a Manlleu abans de l’aturada de seleccions

CP MANLLEU 3

IGUALADA HC 2

Tot passa per la pilota aturada. Pel bo i pel dolent. Tots els gols de l’IHC van ser a pilota aturada (dues FD de Gerard Riba) però després no es van aprofitar dues FD més i un penal que podrien haver canviat el resultat final. El Manlleu, en canvi, en va fer 2 de 3 (i de fet la tercera ja amb el marcador a zero i sense transcendència en el resultat). Cada cop la pilota aturada té una transcendència més gran en l’hoquei i l’efectivitat en aquest tipus d’accions s’està convertint en tremendament decisiva.

L’IHC afrontava el partit amb la baixa de l’Elagi Deitg per grip. Guillem Torrents va ocupar el seu lloc i va fer un autèntic partidàs. Els osonencs es van avançar al minut 9 amb l’únic gol que no va ser a pilota aturada. El va anotar Biel Pujadas amb un remat al segon pal després d’una contra. Una especialitat de la casa.

Gerard Riba li va donar la volta al marcador amb dues FD (una per targeta blava i l’altra per vermella a Navarro). Els arlequinats se’n van anar al vestidor amb l’1 a 2 a favor.

Després d’una gran primera part, l’equip va seguir jugant bé però no va saber tancar el partit. El Manlleu va seguir amb el motoret en marxa (tots dos equips van fer molts quilòmetres) i va aconseguir empatar amb una FD de Pujadas.

L’IHC podria haver tornat a trencar el marcador amb una altra FD de Riba però el Manlleu va canviar de porter (va sortir Oriol Codony enlloc de Pere Arcas) i el canvi li va sortir bé perquè el porter, encara en edat júnior, li va aturar el llançament (aquell i tots els altres que havien de venir).

El pitjor va ser que el Manlleu tot i estar en inferioritat, sí que va aprofitar la seva pilota aturada i Aleix Borregan va fer el 3 a 2. Els “rigats” encara van tenir una FD més de Riba i un penal del Tety que no es va poder aprofitar. El temps anava escolant-se i l’Igualada no obtenia el premi al seu joc. L’últim minut, l’equip igualadí va jugar amb 5 jugadors de pista però el gol no va arribat. Però com si d’una ironia es tractés, sí que va arribar una altra FD, en contra per 15 faltes d’equip. Ja amb el marcador a zero, Guillem Torrents va deixar en mínims el gol average.

Un partit més poc bagatge per tant joc. I ara un mes d’aturada per l’Europeu de seleccions.