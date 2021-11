Els Mossos d’Esquadra estan investigant una agressió sexual que es va produir la matinada de dissabte a diumenge a Igualada. Segons fonts policials, es va trobar a una noia de 16 anys estirada al carrer Itàlia d’Igualada, al barri de Les Comes i al veure que es tractava d’una possible agressió sexual se la va traslladar a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Segons confirmen fonts properes a la víctima al digital Eix Diari, la noia estaria ingressada en estat greu, amb lesions internes a causa d’una violació i la policia encara no li ha pogut prendre declaració.

Un equip dels Mossos d’Esquadra ha engegat una investigació per trobar el presumpte agressor, però de moment no hi ha hagut cap detenció.