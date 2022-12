Demà dissabte, monòleg filosòfic a La Casa del Teatre Nu

Teatre Nu ofereix aquest dissabte una proposta filosòfica, el monòleg basat en la paraula i la plasticitat: “Tremolor” de la companyia Tilda Espluga. Serà dissabte a les vuit del vespre a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous.

L’autor explica la plasticitat de l’obra entesa en un sentit ampli, la plasticitat de la pròpia paraula, la de la veu, la del cos, la del vestuari com a element estètic i dramàtic, la de l’espai, la llum i el so mateix.

L’espectacle vol donar un espai al pensament crític, on l’espectador es formuli preguntes

avui, quan la filosofia s’esborra de l’aprenentatge i la lletjor del món es va imposant. És per

això que es planteja la possibilitat d’incorporar de manera permanent un debat post funció

destinat a joves i a adults. Els Déus son amb nosaltres? Ens han abandonat? Som realment dignes dels Déus? Inevitablement, cadascú es veu condemnat a recórrer un camí, a transgredir-se. El seu ser no pot evitar veure’s impulsat, àvid, a perseguir una transcendència que és un trobar-se. Camí com a conseqüència de saber-se algú, però res més que això.

La cita serà dissabte 3 a les 20 hores i les entrades es poden reservar al 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/events/tremolor